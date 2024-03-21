Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як це зробити. Він радить додавати до засмажки селеру і пастернак, а сметану замінити соєвим йогуртом.

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Заздалегідь треба підготувати буряковий квас. На 3-літрову банку треба 5 великих буряків. Промийте їх, наріжте засипте у банку та залийте водою.

Для успішного результату можна додати трохи води з квашеної капусти чи солоних огірків, дрібку солі, накрити марлею і витримати в теплому місці 7 – 9 днів.

Борщ з вушками – пісний рецепт

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти для борщу:

– 2,5 літра грибного бульйону;

– 850 грамів нарізаних печених буряків;

– 150 грамів моркви;

– 150 грамів цибулі;

– 100 грамів чорносливу;

– олія до смаку;

– 600 грамів бурякового квасу. Для вушок:

– 100 грамів сушених грибів;

– 500 грамів печериць;

– 200 грамів цибулі;

– сіль, перець, олія до смаку;

– 300 грамів борошна;

– 150 грамів окропу.

Приготування:

Замочіть гриби у воді, після чого відваріть їх з овочами з пів години. Вийміть гриби та охолодіть їх. Бульйон процідіть. Для вушок в окріп додайте сіль і влийте розчин у борошно. Замісіть тісто і дайте постояти 30 хвилин. Для фаршу змішайте попередньо обсмажену нарізану цибулю, подрібнені печериці та варені білі гриби. Додайте сіль та чорний і духмяний перці до смаку. З тіста зробіть кружечки та наліпіть вушка – своєрідні пельмені з грибною начинкою. Запечіть не очищений буряк у фользі, залишивши його трішки сируватим. Коли охолоне, наріжте соломкою. Цибулю та моркву теж наріжте соломкою та обсмажте на олії. Додайте буряк, квас і доведіть до кипіння. Усю суміш всипте до грибного бульйону. Далі додайте нарізаний чорнослив, сушений орегано, сіль та чорний перець. Доведіть до кипіння, додайте відварені вушка і подавайте із зеленою цибулею

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