Король постного стола: рецепт самого вкусного борща с ушками
Источник:yaroslavskyi_vova
Даже постный борщ может быть очень вкусным. Воспользуйтесь рецептом галицких хозяек и приготовьте его с ушками.
Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как это сделать. Он советует добавлять в зажарку сельдерей и пастернак, а сметану заменить соевым йогуртом.
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Заранее надо подготовить свекольный квас. На 3-литровую банку надо 5 крупных свеклы. Промойте их, нарежьте засыпьте в банку и залейте водой.
Для успешного результата можно добавить немного воды из квашеной капусты или соленых огурцов, щепотку соли, накрыть марлей и выдержать в теплом месте 7 – 9 дней.
Борщ с ушками – постный рецепт
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты для борщау:
– 2,5 литра грибного бульона;
– 850 граммов нарезанной печеной свеклы;
– 150 граммов моркови;
– 150 граммов лука;
– 100 граммов чернослива;
– масло по вкусу;
– 600 граммов свекольного кваса.
Для ушек:
– 100 граммов сушеных грибов;
– 500 граммов шампиньонов;
– 200 граммов лука;
– соль, перец, масло по вкусу;
– 300 граммов муки;
– 150 граммов кипятка.
Приготовление:
- Замочите грибы в воде, после чего отварите их с овощами с полчаса.
- Выньте грибы и охладите их. Бульон процедите бульон процедите.
- Для ушек в кипяток добавьте соль и влейте раствор в муку. Замесите тесто и дайте постоять 30 минут. Для фарша смешайте предварительно обжаренный нарезанный лук, измельченные шампиньоны и вареные белые грибы. Добавьте соль и черный и душистый перцы по вкусу. Из теста сделайте кружочки и налепите ушки – своеобразные пельмени с грибной начинкой.
- Запеките не очищенную свеклу в фольге, оставив ее немного сыроватой. Когда остынет, нарежьте соломкой.
- Лук и морковь тоже нарежьте соломкой и обжарьте на растительном масле. Добавьте свеклу, квас и доведите до кипения. Всю смесь всыпьте к грибному бульону.
- Далее добавьте нарезанный чернослив, сушеный орегано, соль и черный перец. Доведите до кипения, добавьте отваренные ушки и подавайте с зеленым луком