Король постного стола: рецепт самого вкусного борща с ушками

Даже постный борщ может быть очень вкусным. Воспользуйтесь рецептом галицких хозяек и приготовьте его с ушками.

Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как это сделать. Он советует добавлять в зажарку сельдерей и пастернак, а сметану заменить соевым йогуртом.

Стоит попробовать Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Заранее надо подготовить свекольный квас. На 3-литровую банку надо 5 крупных свеклы. Промойте их, нарежьте засыпьте в банку и залейте водой.

Для успешного результата можно добавить немного воды из квашеной капусты или соленых огурцов, щепотку соли, накрыть марлей и выдержать в теплом месте 7 – 9 дней.

Борщ с ушками – постный рецепт

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты для борщау:

– 2,5 литра грибного бульона;

– 850 граммов нарезанной печеной свеклы;

– 150 граммов моркови;

– 150 граммов лука;

– 100 граммов чернослива;

– масло по вкусу;

– 600 граммов свекольного кваса.

Для ушек:

– 100 граммов сушеных грибов;

– 500 граммов шампиньонов;

– 200 граммов лука;

– соль, перец, масло по вкусу;

– 300 граммов муки;

– 150 граммов кипятка.

Приготовление: