Однако ни в коем случае не кладите туда сметану. Ведь на Сочельник она только все испортит и сделает борщ не постным.

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Рецепт постного борща с ушками

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты для борща:

– 600 – 700 граммов свеклы;

– 1 луковица;

– 3 литра грибного бульона;

– 2 столовые ложки уксуса или лимонного сока;

– лавровый лист, соль, черный молотый перец, зелень укропа по вкусу. Ингредиенты для ушек:

– две горсти белых сушеных грибов;

– 1 луковица;

– 150 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 50 граммов воды;

– соль, черный молотый перец по вкусу.

Ингредиенты:

Грибы замочите на ночь. Затем залейте их чистой водой и варите до готовности – ориентировочно 1 час. После этого грибной бульон слейте, процедив через мелкое сито. На нем дальше следует сварить борщ. Свеклу промойте и отварите до готовности. Для ушек лук порежьте мелкими кубиками. Отваренные грибы пропустите через мясорубку или измельчите ножом. Лук слегка подрумяньте на подсолнечном масле. Затем добавьте грибы, посолите, поперчите и вместе с луком жарьте еще 3 – 5 минут на среднем огне. На столешницу высыпьте муку, сделайте в ней небольшое углубление и разбейте туда яйцо. Добавьте щепотку соли и немного перемешайте рукой. Затем постепенно добавляя воду, замесите тесто. На присыпанной мукой столешнице очень тоненько раскатайте тесто. Далее формочкой или стаканом вырежьте кружочки диаметром 4 сантиметра или порежьте тесто на квадратики со стороной примерно 4 сантиметра. На кружочек выложите немного грибной начинки, плотно слепите края и соедините противоположные концы полученного вареника. Ушки выложите в кастрюлю с кипящей подсоленной водой, доведите до кипения и варите 1 – 2 минуты. Далее смажьте их растительным маслом, чтобы не слипались. Для борща вареную свеклу почистите от кожуры и натрите на большой терке. Лук порежьте короткой соломкой и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета. Затем добавьте свеклу и уксус, перемешайте и тушите 3 – 5 минут. После этого всыпьте зажарку в кипящий грибной бульон. Затем бросьте лавровый лист, соль и черный молотый перец. Быстро доведите до кипения и поварите на малом огне еще 3 – 4 минуты. Борщ налейте в порционные тарелки, выложите ушки и посыпьте рубленой зеленью укропа. По желанию в каждую тарелку можно выжать небольшой зубчик чеснока.

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