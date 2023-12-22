Однако ни в коем случае не кладите туда сметану. Ведь на Сочельник она только все испортит и сделает борщ не постным.
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Рецепт постного борща с ушками
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
- Грибы замочите на ночь. Затем залейте их чистой водой и варите до готовности – ориентировочно 1 час. После этого грибной бульон слейте, процедив через мелкое сито. На нем дальше следует сварить борщ.
- Свеклу промойте и отварите до готовности.
- Для ушек лук порежьте мелкими кубиками. Отваренные грибы пропустите через мясорубку или измельчите ножом. Лук слегка подрумяньте на подсолнечном масле. Затем добавьте грибы, посолите, поперчите и вместе с луком жарьте еще 3 – 5 минут на среднем огне.
- На столешницу высыпьте муку, сделайте в ней небольшое углубление и разбейте туда яйцо. Добавьте щепотку соли и немного перемешайте рукой. Затем постепенно добавляя воду, замесите тесто.
- На присыпанной мукой столешнице очень тоненько раскатайте тесто. Далее формочкой или стаканом вырежьте кружочки диаметром 4 сантиметра или порежьте тесто на квадратики со стороной примерно 4 сантиметра.
- На кружочек выложите немного грибной начинки, плотно слепите края и соедините противоположные концы полученного вареника.
- Ушки выложите в кастрюлю с кипящей подсоленной водой, доведите до кипения и варите 1 – 2 минуты. Далее смажьте их растительным маслом, чтобы не слипались.
- Для борща вареную свеклу почистите от кожуры и натрите на большой терке. Лук порежьте короткой соломкой и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета. Затем добавьте свеклу и уксус, перемешайте и тушите 3 – 5 минут.
- После этого всыпьте зажарку в кипящий грибной бульон. Затем бросьте лавровый лист, соль и черный молотый перец. Быстро доведите до кипения и поварите на малом огне еще 3 – 4 минуты.
- Борщ налейте в порционные тарелки, выложите ушки и посыпьте рубленой зеленью укропа. По желанию в каждую тарелку можно выжать небольшой зубчик чеснока.