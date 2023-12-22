Однак в жодному разі не кладіть туди сметану. Адже на Святвечір вона лише все зіпсує і зробить борщ не пісним.

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Рецепт пісного борщу з вушками

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти для борщу:

– 600 – 700 грамів буряка;

– 1 цибулина;

– 3 літри грибного бульйону;

– 2 столові ложки оцту або лимонного соку;

– лавровий лист, сіль, чорний мелений перець, зелень кропу до смаку. Інгредієнти для вушок:

– дві жмені білих сушених грибів;

– 1 цибулина;

– 150 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 50 грамів води;

– сіль, чорний мелений перець до смаку.

Інгредієнти:

Гриби замочіть на ніч. Потім залийте їх чистою водою і варіть до готовності – орієнтовно 1 годину. Після цього грибний бульйон злийте, процідивши крізь дрібне сито. На ньому далі слід зварити борщ. Буряк помийте та відваріть до готовності. Для вушок цибулю поріжте дрібними кубиками. Відварені гриби пропустіть крізь м'ясорубку або подрібніть ножем. Цибулю злегка підрум'яньте на соняшниковій олії. Потім додайте гриби, посоліть, поперчіть і разом з цибулею смажте ще 3 – 5 хвилин на середньому вогні. На стільницю висипте борошно, зробіть в ньому невелике заглиблення і розбийте туди яйце. Додайте дрібку солі та злегка перемішайте рукою. Потім, поступово додаючи воду, замісіть тісто. На присипаній борошном стільниці дуже тоненько розкачайте тісто. Далі формочкою чи склянкою виріжте кружечки діаметром 4 сантиметри або ж поріжте тісто на квадратики зі стороною приблизно 4 сантиметри. На кружечок викладіть трошки грибної начинки, щільно зліпіть краї та з'єднайте протилежні кінці отриманого вареника. Вушка викладіть в каструлю з киплячою підсоленою водою, доведіть до кипіння і варіть 1 – 2 хвилини. Далі змастіть їх олією, щоб не злипалися. Для борщу варений буряк почистьте від шкірки та натріть на великій терці. Цибулю поріжте короткою соломкою та обсмажте на соняшниковій олії до золотистого кольору. Потім додайте буряк і оцет, перемішайте і тушкуйте 3 – 5 хвилин. Після цього всипте засмажку до киплячого грибного бульйону. Слідом киньте лавровий лист, сіль та чорний мелений перець. Швидко доведіть до кипіння та поваріть на малому вогні ще 3 – 4 хвилини. Борщ налийте в порційні тарілки, викладіть вушка і притрусіть січеною зеленню кропу. За бажанням, в кожну тарілку можна витиснути невеликий зубчик часнику.

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