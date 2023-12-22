Однак в жодному разі не кладіть туди сметану. Адже на Святвечір вона лише все зіпсує і зробить борщ не пісним.
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Рецепт пісного борщу з вушками
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
- Гриби замочіть на ніч. Потім залийте їх чистою водою і варіть до готовності – орієнтовно 1 годину. Після цього грибний бульйон злийте, процідивши крізь дрібне сито. На ньому далі слід зварити борщ.
- Буряк помийте та відваріть до готовності.
- Для вушок цибулю поріжте дрібними кубиками. Відварені гриби пропустіть крізь м'ясорубку або подрібніть ножем. Цибулю злегка підрум'яньте на соняшниковій олії. Потім додайте гриби, посоліть, поперчіть і разом з цибулею смажте ще 3 – 5 хвилин на середньому вогні.
- На стільницю висипте борошно, зробіть в ньому невелике заглиблення і розбийте туди яйце. Додайте дрібку солі та злегка перемішайте рукою. Потім, поступово додаючи воду, замісіть тісто.
- На присипаній борошном стільниці дуже тоненько розкачайте тісто. Далі формочкою чи склянкою виріжте кружечки діаметром 4 сантиметри або ж поріжте тісто на квадратики зі стороною приблизно 4 сантиметри.
- На кружечок викладіть трошки грибної начинки, щільно зліпіть краї та з'єднайте протилежні кінці отриманого вареника.
- Вушка викладіть в каструлю з киплячою підсоленою водою, доведіть до кипіння і варіть 1 – 2 хвилини. Далі змастіть їх олією, щоб не злипалися.
- Для борщу варений буряк почистьте від шкірки та натріть на великій терці. Цибулю поріжте короткою соломкою та обсмажте на соняшниковій олії до золотистого кольору. Потім додайте буряк і оцет, перемішайте і тушкуйте 3 – 5 хвилин.
- Після цього всипте засмажку до киплячого грибного бульйону. Слідом киньте лавровий лист, сіль та чорний мелений перець. Швидко доведіть до кипіння та поваріть на малому вогні ще 3 – 4 хвилини.
- Борщ налийте в порційні тарілки, викладіть вушка і притрусіть січеною зеленню кропу. За бажанням, в кожну тарілку можна витиснути невеликий зубчик часнику.