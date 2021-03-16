Вкусный постный суп с горошком легкий в приготовлении. Мы подготовили для вас рецепт, который понравится всей семье.

Легкий и питательный суп с горошком и картофелем прекрасно дополнит постное меню. Блюдо готовят с замороженным зеленым горошком, консервированным с добавлением специй.

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Рецепт супа

Ингредиенты:

– 400 граммов зеленого горошка (замороженного);

– 1 литр воды;

– 3-4 картофелины;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– подсолнечное масло;

– соль;

– перец;

– специи.