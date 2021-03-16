Рецепт крем-супа с горошком: постное блюдо на каждый день
Вкусный постный суп с горошком легкий в приготовлении. Мы подготовили для вас рецепт, который понравится всей семье.
Источник:24 канал
Легкий и питательный суп с горошком и картофелем прекрасно дополнит постное меню. Блюдо готовят с замороженным зеленым горошком, консервированным с добавлением специй.
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Рецепт супа
- Очистите лук, чеснок, измельчите ножом.
- Обжарьте на сковороде несколько минут до готовности.
- Помойте, очистите картофель, нарежьте кубиками.
- В кастрюлю с кипятком, выложите картофель, варите 10-15 минут. Далее – добавьте лук с чесноком, соль, перец, специи, зеленый горошек, варите еще 6-8 минут до готовности.
- Снимите суп с плиты, измельчите блендером в пюре.
- Выложите на тарелку. Подавайте с сухариками. Приятного аппетита!
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