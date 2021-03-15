Постная солянка очень вкусная и легкая в приготовлении. Мы уверены, что она понравится вашей семье даже без мяса.

Солянка с грибами прекрасно подойдет для постного меню. Вы быстро сможете приготовить легкое первое блюдо и угощать им свою семью.

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Блюдо прекрасно подойдет к постному столу в Великий пост, ведь во время него нужно сдерживать себя в употреблении мяса.

Рецепт солянки с грибами

Ингредиенты:

– 2 л воды;

– 500 г шампиньонов;

– 1 луковица;

– лавровый лист на ваш вкус;

– 2 маринованных огурца;

– 10 оливок;

– 1 морковка;

– черный молотый перец на ваш вкус;

– 2 ст. л томатной пасты;

– 1 ст. л муки;

– соль на ваш вкус.