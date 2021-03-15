Рецепт солянки с грибами без мяса: постное блюдо на каждый день
Постная солянка очень вкусная и легкая в приготовлении. Мы уверены, что она понравится вашей семье даже без мяса.
Источник:24 канал
Солянка с грибами прекрасно подойдет для постного меню. Вы быстро сможете приготовить легкое первое блюдо и угощать им свою семью.
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Блюдо прекрасно подойдет к постному столу в Великий пост, ведь во время него нужно сдерживать себя в употреблении мяса.
Рецепт солянки с грибами
- Тщательно помойте шампиньоны, снимите с них кожуру и порежьте на небольшие кусочки.
- Разогрейте сковородку с растительным маслом и поджарьте грибы до золотистой корочки. Переложите грибы в большую кастрюлю, в которой будете в дальнейшем варить солянку.
- Почистите лук от шелухи, разрежьте на две половины и нарежьте кубиком.
- Морковь почистите от кожуры и натрите на грубой терке.
- Обжарьте овощи на сковороде и добавьте специи, томатную пасту, муку и долейте немного воды и перемешайте. Тушите овощи 5-6 минут и переложите в кастрюлю к грибам.
- Нарежьте огурцы кубиком и добавьте к овощам.
- Оливки нарежьте кольцами и добавьте в кастрюлю, перемешайте все ингредиенты, залейте овощи кипятком. Добавьте в суп лавровый лист, специи и варите солянку на малом огне 30 минут.
- Перед подачей на стол посыпьте готовую солянку нарезанной зеленью и положите ломтик лимона. Приятного аппетита!
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