Смачний пісний суп з горошком легкий у приготуванні. Ми підготували для вас рецепт, який сподобається всій родині.

Легкий та поживний суп з горошком та картоплею чудово доповнить пісне меню. Страву готують із замороженим зеленим горошком, консервованим з додаванням спецій. Читайте також Рецепт солянки з грибами без м'яса: пісна страва на кожен день Рецепт супу Інгредієнти:

– 400 грамів зеленого горошку (замороженого);

– 1 літр води;

– 3-4 картоплі;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– соняшникова олія;

– сіль;

– перець;

– спеції. Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем. Обсмажте на пательні декілька хвилин до готовності. Помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками. У каструлю з окропом, викладіть картоплю, варіть 10-15 хвилин. Далі – додайте цибулю з часником, сіль, перець, спеції, зелений горошок, варіть ще 6-8 хвилин до готовності. Зніміть з плити, подрібніть блендером у пюре. Викладіть на тарілку. Подавайте з сухариками. Смачного!