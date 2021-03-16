Рецепт крем-супу з горошком: пісна страва на кожен день
Смачний пісний суп з горошком легкий у приготуванні. Ми підготували для вас рецепт, який сподобається всій родині.
Джерело:24 канал
Легкий та поживний суп з горошком та картоплею чудово доповнить пісне меню. Страву готують із замороженим зеленим горошком, консервованим з додаванням спецій.
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Рецепт супу
- Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем.
- Обсмажте на пательні декілька хвилин до готовності.
- Помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками.
- У каструлю з окропом, викладіть картоплю, варіть 10-15 хвилин. Далі – додайте цибулю з часником, сіль, перець, спеції, зелений горошок, варіть ще 6-8 хвилин до готовності.
- Зніміть з плити, подрібніть блендером у пюре.
- Викладіть на тарілку. Подавайте з сухариками. Смачного!
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