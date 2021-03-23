Как приготовить медово-грушевый постный пирог: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт пирога с грушами и медом, который прекрасно дополнит постное меню. Обязательно попробуйте.
Источник:24 канал
Постная выпечка тоже может быть вкусной. К вашему вниманию рецепт постного пирога с грушами, медом и орехами. Сладкий десерт понравится всем.
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Рецепт пирога
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте сахар с водой, добавьте масло, подогрейте на маленьком огне до полного растворения сахара. Снимите с огня. Добавьте мед, муку, соду, лимонную кислоту, корицу, орехи, перемешайте. Замесите тесто.
- Груши помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Вылейте тесто в форму, сверху выложите груши.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов. Отправьте запекаться в течение 30-35 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, разрежьте на порции. Приятного аппетита!
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