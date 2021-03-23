Мы подготовили для вас рецепт пирога с грушами и медом, который прекрасно дополнит постное меню. Обязательно попробуйте.

Постная выпечка тоже может быть вкусной. К вашему вниманию рецепт постного пирога с грушами, медом и орехами. Сладкий десерт понравится всем. Читайте также Как приготовить постное овсяное печенье: домашний рецепт Рецепт пирога Ингредиенты:

– 3-4 груши;

– 200 граммов сахара;

– 1 стакан воды;

– 2 столовые ложки меда;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты

– 1/4 стакана измельченных орехов (на ваш вкус);

– 0,5 стакана подсолнечного масла;

– 1,5–2 стакана муки;

– щепотка корицы. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте сахар с водой, добавьте масло, подогрейте на маленьком огне до полного растворения сахара. Снимите с огня. Добавьте мед, муку, соду, лимонную кислоту, корицу, орехи, перемешайте. Замесите тесто. Груши помойте, очистите, нарежьте ломтиками. Вылейте тесто в форму, сверху выложите груши. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов. Отправьте запекаться в течение 30-35 минут до готовности. Выложите на тарелку, разрежьте на порции. Приятного аппетита!