Як приготувати медово-грушевий пісний пиріг: домашній рецепт
Ми підготували для вас рецепт пирога з грушами та медом, який чудово доповнить пісне меню. Обов'язково спробуйте.
Джерело:24 канал
Пісна випічка теж може бути смачною. До вашої уваги рецепт пісного пирога з грушами, медом та горіхами. Солодкий десерт сподобається усім.
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Рецепт пирога
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте цукор з водою, додайте олію, підігрійте на маленькому вогні до повного розтанення цукру. Зніміть з вогню. Додайте мед, борошно, соду, лимонну кислоту, корицю, горіхи, перемішайте. Замісіть тісто.
- Груші помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Вилийте тісто у форму, зверху викладіть груші.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Відправте запікатись протягом 30-35 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!
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