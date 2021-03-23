Ми підготували для вас рецепт пирога з грушами та медом, який чудово доповнить пісне меню. Обов'язково спробуйте.

Пісна випічка теж може бути смачною. До вашої уваги рецепт пісного пирога з грушами, медом та горіхами. Солодкий десерт сподобається усім. Читайте також Як приготувати пісне вівсяне печиво: домашній рецепт Рецепт пирога Інгредієнти:

– 3-4 груші;

– 200 грамів цукру;

– 1 склянка води;

– 2 столові ложки меду;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 чайна ложка лимонної кислоти;

– 1/4 склянки подрібнених горіхів (на ваш смак);

– 0,5 склянки соняшникової олії;

– 1,5-2 склянки борошна;

– дрібка кориці. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте цукор з водою, додайте олію, підігрійте на маленькому вогні до повного розтанення цукру. Зніміть з вогню. Додайте мед, борошно, соду, лимонну кислоту, корицю, горіхи, перемішайте. Замісіть тісто. Груші помийте, почистіть, наріжте скибочками. Вилийте тісто у форму, зверху викладіть груші. Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Відправте запікатись протягом 30-35 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!