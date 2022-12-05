Постный обед из макарон: рецепт с овощами
5 декабря 2022, 11:10Читати новину українською
Источник:инстаграмм Николая Люлька
Во время поста советуют ограничить потребление мяса и отдать предпочтение овощам. Но что приготовить поймет каждый не сразу. У нас есть вкусный овощной рецепт из спагетти.
Спагетти с баклажаном (можно выбрать замороженный) и томатами – идеальный вариант для обеда или ужина. Особенно такие блюда актуальны во время Рождественского поста .
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Овощи для блюда можно выбирать любые: свежие, замороженные, даже из закруток. Вкус от этого немного изменится, особенно если вы выбрали закрутку, но вкусно будет гарантировано.
Рецепт спагетти с овощами
- Время: 40 минут
- Порции: 4
– 400 граммов спагетти;
– 500 граммов баклажанов;
– 300 граммов томатов;
– 150 граммов репчатого лука;
– 300 граммов томатов в собственном соке;
– соль;
– черный молотый перец;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 10 граммов розмарина;
– 10 граммов чили;
– 20 граммов чеснока;
– 80 граммов масла;
– 80 граммов свежего базилика;
– 50 граммов сыра пармезан.
Приготовление:
- Отвариваем спагетти до готовности кипящей подсоленной воды согласно инструкции на пачке.
- Разогреваем духовку до 200 градусов и выкладываем на противень нарезанные кубиками баклажаны, томаты. Обильно поливаем все растительным маслом, заправляем специями: соль, черный молотый перец, паприка.
- Запекаем овощи 15 – 18 минут, пока они не станут мягкими и пропеченными.
- На сковороде с маслом обжариваем лук нарезанный кубиком, чеснок и чили. Вливаем томаты в собственном соке и перемешиваем. Добавляем запеченные овощи и тушим 5-7 минут.
- Со спагетти сцеживаем воду, выкладываем их на порционные тарелки. Рядом добавьте овощи и посыпьте сыром пармезан.
Приятного тебе аппетита!