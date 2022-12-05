Постный обед из макарон: рецепт с овощами

Во время поста советуют ограничить потребление мяса и отдать предпочтение овощам. Но что приготовить поймет каждый не сразу. У нас есть вкусный овощной рецепт из спагетти.

Спагетти с баклажаном (можно выбрать замороженный) и томатами – идеальный вариант для обеда или ужина. Особенно такие блюда актуальны во время Рождественского поста .

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Овощи для блюда можно выбирать любые: свежие, замороженные, даже из закруток. Вкус от этого немного изменится, особенно если вы выбрали закрутку, но вкусно будет гарантировано.

Рецепт спагетти с овощами

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

– 400 граммов спагетти;– 500 граммов баклажанов;– 300 граммов томатов;– 150 граммов репчатого лука;– 300 граммов томатов в собственном соке;– соль;– черный молотый перец;– 1 чайная ложка копченой паприки;– 1 чайная ложка молотого кориандра;– 10 граммов розмарина;– 10 граммов чили;– 20 граммов чеснока;– 80 граммов масла;– 80 граммов свежего базилика;– 50 граммов сыра пармезан.

Приготовление:

Отвариваем спагетти до готовности кипящей подсоленной воды согласно инструкции на пачке.

Разогреваем духовку до 200 градусов и выкладываем на противень нарезанные кубиками баклажаны, томаты. Обильно поливаем все растительным маслом, заправляем специями: соль, черный молотый перец, паприка.

Запекаем овощи 15 – 18 минут, пока они не станут мягкими и пропеченными.

На сковороде с маслом обжариваем лук нарезанный кубиком, чеснок и чили. Вливаем томаты в собственном соке и перемешиваем. Добавляем запеченные овощи и тушим 5-7 минут.

Со спагетти сцеживаем воду, выкладываем их на порционные тарелки. Рядом добавьте овощи и посыпьте сыром пармезан.

Приятного тебе аппетита!