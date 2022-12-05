Спагеті з баклажаном (можна обрати заморожений) та томатами – ідеальний варіант для обіду чи вечері. Особливо такі страви актуальну під час Різдвяного посту.
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Овочі для страви можна обирати будь-які: свіжі, заморожені, навіть із закруток. Смак від цього трішки зміниться, особливо якщо ви обрали закрутки, але смачно буде гарантовано.
Рецепт спагеті з овочами
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Відварюємо спагеті до готовності киплячій підсоленій воді згідно з інструкцією на пачці.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів та викладаємо на деко нарізані кубиками баклажани, томати. Рясно поливаємо все олією, заправляємо спеціями: сіль, чорний мелений перець, паприка.
- Запікаємо овочі 15 – 18 хвилин, доки вони не стануть м'якими і пропеченими.
- На сковорідці з олією обсмажуємо цибулю нарізану кубиком, часник та чилі. Вливаємо томати у власному соку та перемішуємо. Додаємо запечені овочі та тушкуємо 5 – 7 хвилин.
- Зі спагеті зціджуємо воду, викладаємо їх на порційні тарілки. Поряд додайте овочі та посипте все сиром пармезан.
Смачного!