Картофельные оладьи можно отнести к простым блюдам, но с итальянской душой. В нее входят минимум ингредиентов, а еще ее можно отнести к постным блюдам. Оладьи из картофеля прекрасно дополнят стол во время Рождественского поста в любой день.
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Это блюдо для тех, кто хочет приготовить что-нибудь необычное, но чтобы получилось с первого раза. Картофельные оладьи с сыром – это сочетание знакомого с чем-нибудь оригинальным.
Рецепт картофельных оладий с сыром
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Вымытый картофель отвариваем до готовности с кожурой, охлаждаем. Чистим и разминаем, как на пюре.
- Добавляем яйцо, нарезанную излюбленную зелень, специи и чеснок. Далее добавляем натертый творог пармезан. Тщательно перемешиваем массу и формируем влажными руками оладьи.
- Дополнительно обваливаем в пармезане, затем в муку.
- Жарим картофельные оладьи на горячей сковороде с растительным маслом примерно по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
- Подавайте их к столу со сметаной на завтрак или просто как гарнир к основному блюду.
Приятного тебе аппетита!