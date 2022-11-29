Картопляні оладки можна віднести до простих страв, але з італійською душею. До неї входять мінімум інгредієнтів, а ще її можна віднести до пісних страв. Оладки з картоплі чудово доповнять стіл під час Різдвяного посту у будь-який день.
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Ця страва для тих, хто хоче приготувати щось незвичне, але щоб вийшло з першого разу. Картопляні оладки з сиром – це поєднання знайомого з чимось оригінальним.
Рецепт картопляних оладок з сиром
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Помиту картоплю відварюємо до готовності зі шкіркою, охолоджуємо. Чистимо і розминаємо, як на пюре.
- Додаємо яйце, нарізану улюблену зелень, спеції і часник. Далі додаємо натертий сир пармезан. Ретельно перемішуємо масу та формуємо вологими руками оладки.
- Додатково обвалюємо в пармезані, потім в борошно.
- Смажимо картопляні оладки на гарячій сковорідці з олією приблизно по 3 хвилини з кожної сторони на середньому вогні.
- Подавайте їх до столу зі сметаною на сніданок, або просто як гарнір до основної страви.
Смачного!