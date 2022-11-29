Быстрые картофельные оладьи с сыром: постный рецепт

Чтобы быстро и сытно поесть, предлагаем попробовать картофельные оладьи с сыром пармезан. Их удобно готовить на сковороде или в духовке.

Картофельные оладьи можно отнести к простым блюдам, но с итальянской душой. В нее входят минимум ингредиентов, а еще ее можно отнести к постным блюдам. Оладьи из картофеля прекрасно дополнят стол во время Рождественского поста в любой день.

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Это блюдо для тех, кто хочет приготовить что-нибудь необычное, но чтобы получилось с первого раза. Картофельные оладьи с сыром – это сочетание знакомого с чем-нибудь оригинальным.

Рецепт картофельных оладий с сыром

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 3 больших картофелины;– куриное яйцо;– 100 граммов сыра пармезан;– 2 – 3 веточки любимой зелени;– 2 зубчика чеснока;– соль;– черный молотый перец;– мука.

Приготовление:

Вымытый картофель отвариваем до готовности с кожурой, охлаждаем. Чистим и разминаем, как на пюре.

Добавляем яйцо, нарезанную излюбленную зелень, специи и чеснок. Далее добавляем натертый творог пармезан. Тщательно перемешиваем массу и формируем влажными руками оладьи.

Дополнительно обваливаем в пармезане, затем в муку.

Жарим картофельные оладьи на горячей сковороде с растительным маслом примерно по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Подавайте их к столу со сметаной на завтрак или просто как гарнир к основному блюду.

Приятного тебе аппетита!