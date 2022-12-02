30 минут и готово: рецепт постной цветной капусты
2 декабря 2022 , 12:03Читати новину українською
Источник:инстаграмм Николая Люлька
Целая запеченная цветная капуста станет настоящим украшением как постного, так и обыденного стола.
Во время Рождественского поста необходимо ограничить потребление мяса. Чтобы продолжать сытно и вкусно есть, предлагаем приготовить запеченную цветную капусту под соусом.
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Рецептом овощного блюда поделился украинский шеф-повар Николай Люлько. Он дополнил главный ингредиент соусом с копченой паприкой и сыром чедер. Вкусность!
Рецепт запеченной цветной капусты
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– цветная капуста;
– 3 литра воды;
– 30 граммов соли;
– 50 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Отвариваем очищенную цветную капусту в кипящей подсоленной воде 10 минут.
- Параллельно разогреваем духовку до 200 градусов. Вынимаем капусту из кипятка, смазываем растопленным маслом, перекладываем на противень и запекаем 20 минут.
– 15 граммов сливочного масла;
– 15 граммов муки;
– 200 граммов молока;
– 150 граммов сыра чедер;
– соль;
– 5 граммов копченой паприки.
Дополнительно:
– 20 граммов орехов;
– листья тимьяна.
Приготовление:
- На сковороде или сотейнике обжариваем масло с мукой, вливаем молоко и перемешиваем.
- Добавляем натертый творог, паприку, соль и перемешиваем в однородную консистенцию.
- Готовую цветную капусту поливаем творожным соусом и посыпаем измельченными орешками и листьями чабреца.
Приятного тебе аппетита!