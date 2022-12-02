30 минут и готово: рецепт постной цветной капусты

Целая запеченная цветная капуста станет настоящим украшением как постного, так и обыденного стола.

Во время Рождественского поста необходимо ограничить потребление мяса. Чтобы продолжать сытно и вкусно есть, предлагаем приготовить запеченную цветную капусту под соусом.

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Рецептом овощного блюда поделился украинский шеф-повар Николай Люлько. Он дополнил главный ингредиент соусом с копченой паприкой и сыром чедер. Вкусность!

Рецепт запеченной цветной капусты

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– цветная капуста;– 3 литра воды;– 30 граммов соли;– 50 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Отвариваем очищенную цветную капусту в кипящей подсоленной воде 10 минут.

Параллельно разогреваем духовку до 200 градусов. Вынимаем капусту из кипятка, смазываем растопленным маслом, перекладываем на противень и запекаем 20 минут.

– 15 граммов сливочного масла;– 15 граммов муки;– 200 граммов молока;– 150 граммов сыра чедер;– соль;– 5 граммов копченой паприки.– 20 граммов орехов;– листья тимьяна.

Приготовление:

На сковороде или сотейнике обжариваем масло с мукой, вливаем молоко и перемешиваем.

Добавляем натертый творог, паприку, соль и перемешиваем в однородную консистенцию.

Готовую цветную капусту поливаем творожным соусом и посыпаем измельченными орешками и листьями чабреца.

Приятного тебе аппетита!