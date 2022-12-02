Під час Різдвяного посту потрібно обмежити споживання м'яса. Щоб продовжувати ситно і смачно їсти, пропонуємо приготувати запечену цвітну капусту під соусом.

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Рецептом овочевої страви поділився український шеф-кухар Микола Люлько. Він доповнив головний інгредієнт соусом з копченою паприкою та сиром чедер. Смакота!

Рецепт запеченої цвітної капусти

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Відварюємо очищену цвітну капусту у киплячій підсоленій воді 10 хвилин.
  • Паралельно розігріваємо духовку до 200 градусів. Виймаємо капусту з окропу, змащуємо розтопленим маслом, перекладаємо на деко та запікаємо 20 хвилин.

Приготування:

  • На сковорідці або в сотейнику обсмажуємо масло з борошном, вливаємо молоко та перемішуємо.
  • Додаємо натертий сир, паприку, сіль та перемішуємо до однорідної консистенції.
  • Готову цвітну капусту поливаємо сирним соусом та посипаємо подрібненими горішками і листям чебрецю.

Смачного!