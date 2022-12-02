Під час Різдвяного посту потрібно обмежити споживання м'яса. Щоб продовжувати ситно і смачно їсти, пропонуємо приготувати запечену цвітну капусту під соусом.

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Рецептом овочевої страви поділився український шеф-кухар Микола Люлько. Він доповнив головний інгредієнт соусом з копченою паприкою та сиром чедер. Смакота!

Рецепт запеченої цвітної капусти

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– цвітна капуста;

– 3 літри води;

– 30 грамів солі;

– 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

Відварюємо очищену цвітну капусту у киплячій підсоленій воді 10 хвилин.

Паралельно розігріваємо духовку до 200 градусів. Виймаємо капусту з окропу, змащуємо розтопленим маслом, перекладаємо на деко та запікаємо 20 хвилин.

Інгредієнти для соусу:

– 15 грамів вершкового масла;

– 15 грамів борошна;

– 200 грамів молока;

– 150 грамів сиру чедер;

– сіль;

– 5 грамів копченої паприки.

Додатково:

– 20 грамів горіхів;

– листя чебрецю.

Приготування:

На сковорідці або в сотейнику обсмажуємо масло з борошном, вливаємо молоко та перемішуємо.

Додаємо натертий сир, паприку, сіль та перемішуємо до однорідної консистенції.

Готову цвітну капусту поливаємо сирним соусом та посипаємо подрібненими горішками і листям чебрецю.

Смачного!