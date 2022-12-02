Во время Рождественского поста необходимо ограничить потребление мяса. Чтобы продолжать сытно и вкусно есть, предлагаем приготовить запеченную цветную капусту под соусом.

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Рецептом овощного блюда поделился украинский шеф-повар Николай Люлько. Он дополнил главный ингредиент соусом с копченой паприкой и сыром чедер. Вкусность!

Рецепт запеченной цветной капусты

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Отвариваем очищенную цветную капусту в кипящей подсоленной воде 10 минут.
  • Параллельно разогреваем духовку до 200 градусов. Вынимаем капусту из кипятка, смазываем растопленным маслом, перекладываем на противень и запекаем 20 минут.

Приготовление:

  • На сковороде или сотейнике обжариваем масло с мукой, вливаем молоко и перемешиваем.
  • Добавляем натертый творог, паприку, соль и перемешиваем в однородную консистенцию.
  • Готовую цветную капусту поливаем творожным соусом и посыпаем измельченными орешками и листьями чабреца.

Приятного тебе аппетита!