Во время Рождественского поста необходимо ограничить потребление мяса. Чтобы продолжать сытно и вкусно есть, предлагаем приготовить запеченную цветную капусту под соусом.
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Рецептом овощного блюда поделился украинский шеф-повар Николай Люлько. Он дополнил главный ингредиент соусом с копченой паприкой и сыром чедер. Вкусность!
Рецепт запеченной цветной капусты
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Отвариваем очищенную цветную капусту в кипящей подсоленной воде 10 минут.
- Параллельно разогреваем духовку до 200 градусов. Вынимаем капусту из кипятка, смазываем растопленным маслом, перекладываем на противень и запекаем 20 минут.
Приготовление:
- На сковороде или сотейнике обжариваем масло с мукой, вливаем молоко и перемешиваем.
- Добавляем натертый творог, паприку, соль и перемешиваем в однородную консистенцию.
- Готовую цветную капусту поливаем творожным соусом и посыпаем измельченными орешками и листьями чабреца.
Приятного тебе аппетита!