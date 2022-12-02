Во время Рождественского поста необходимо ограничить потребление мяса. Чтобы продолжать сытно и вкусно есть, предлагаем приготовить запеченную цветную капусту под соусом.

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Рецептом овощного блюда поделился украинский шеф-повар Николай Люлько. Он дополнил главный ингредиент соусом с копченой паприкой и сыром чедер. Вкусность!

Рецепт запеченной цветной капусты

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– цветная капуста;

– 3 литра воды;

– 30 граммов соли;

– 50 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Отвариваем очищенную цветную капусту в кипящей подсоленной воде 10 минут.

Параллельно разогреваем духовку до 200 градусов. Вынимаем капусту из кипятка, смазываем растопленным маслом, перекладываем на противень и запекаем 20 минут.

Ингредиенты для соуса:

– 15 граммов сливочного масла;

– 15 граммов муки;

– 200 граммов молока;

– 150 граммов сыра чедер;

– соль;

– 5 граммов копченой паприки.

Дополнительно:

– 20 граммов орехов;

– листья тимьяна.

Приготовление:

На сковороде или сотейнике обжариваем масло с мукой, вливаем молоко и перемешиваем.

Добавляем натертый творог, паприку, соль и перемешиваем в однородную консистенцию.

Готовую цветную капусту поливаем творожным соусом и посыпаем измельченными орешками и листьями чабреца.

Приятного тебе аппетита!