Як приготувати пісний салат Табуле: простий рецепт від Марко Черветті
Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає як приготувати салат Табуле. Обов'язково спробуйте.
Джерело:YouTube Марко Черветті
Табуле – салат, закуска у східній кухні. Особливо популярна страва у Лівані. Салат готується з додаванням булгура, петрушки, томатів, спеціями та оливковою олією. Іноді додають кус-кус.
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Рецепт салату
- Булгур викладіть у каструлю, додайте 2 склянки води, сіль, оливкову олію, перемішайте, накрийте кришкою, варіть на маленький вогні, до випарення води. Перекладіть у миску, залиште для охолодження.
- Помийте, почистіть огірок від шкірки, наріжте кубиками.
- Томати помийте, наріжте кубиками.
- Зелену цибулю, петрушку, м'яту помийте, подрібніть ножем.
- У миску викладіть томати, огірок, цибулю, петрушку, м'яту, лимонний сік, сіль, оливкову олію, перемішайте.
- У миску викладіть готовий булгур, зверху овочі, додайте оливкову олію, перемішайте. Задекоруйте м'ятою. Смачного!
Рецепт салату Табуле від Марко Черветті у відео:
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