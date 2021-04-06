Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає як приготувати салат Табуле. Обов'язково спробуйте.

Табуле – салат, закуска у східній кухні. Особливо популярна страва у Лівані. Салат готується з додаванням булгура, петрушки, томатів, спеціями та оливковою олією. Іноді додають кус-кус.

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Рецепт салату

Інгредієнти:

– 150 грамів булгура;

– 180 грамів огірків;

– 180 грамів томатів;

– 20 грамів зеленої цибулі;

– 15 грамів м'яти;

– 20 грамів петрушки;

– 10 грамів лимонного соку;

– 15 грамів оливкової олії;

– сіль.

Булгур викладіть у каструлю, додайте 2 склянки води, сіль, оливкову олію, перемішайте, накрийте кришкою, варіть на маленький вогні, до випарення води. Перекладіть у миску, залиште для охолодження. Помийте, почистіть огірок від шкірки, наріжте кубиками. Томати помийте, наріжте кубиками. Зелену цибулю, петрушку, м'яту помийте, подрібніть ножем. У миску викладіть томати, огірок, цибулю, петрушку, м'яту, лимонний сік, сіль, оливкову олію, перемішайте. У миску викладіть готовий булгур, зверху овочі, додайте оливкову олію, перемішайте. Задекоруйте м'ятою. Смачного!

Рецепт салату Табуле від Марко Черветті у відео: