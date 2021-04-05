Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом рисовой запеканки с сыром, грибами и зеленым горошком. Запишите себе рецепт.

Марко Черветти рассказывает как приготовить настоящее неаполитанское блюдо – Sartu di Riso или рисовую запеканку. Традиционно готовят с рисом, зеленым горошком, грибами, различными видами сыров, сливочным маслом с рагу и овощным бульоном. Читайте также Рыба по–тайски рецепт от Марко Черветти Рисовая запеканка Ингредиенты:

– 250 граммов риса (Арборио);

– луковица;

– сливочное масло 82%;

– оливковое масло,

– 1 зубчик чеснока;

– овощной бульон;

– белое вино;

– 5-6 столовых ложек зеленого горошка;

– 2 яйца;

– рагу;

– вода;

– тертый сыр Моцарелла;

– тертый сыр Пармезан;

– тертый сыр Качокавалло;

– сушеные грибы;

– панировочные сухари;

– соль. Очистите лук, чеснок, измельчите ножом. На сковороде на маленьком огне со сливочным и оливковым маслом, обжарьте лук с чесноком, тушите несколько минут. В кастрюле разогрейте овощной бульон. Далее – выложите рис на сковороду с луком, обжарьте минут, добавьте вино, когда оно выпарится, добавьте овощной бульон, тушите до полного испарения. Добавьте сливочное масло, тертый сыр Пармезан, перемешайте, оставьте для охлаждения. В миску выложите рис, добавьте яйца, тертый сыр Качокавалло, перемешайте. На сковороде разогрейте рагу, добавьте воды, перемешайте до однородной консистенции, добавьте зеленый горошек. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом, присыпьте панировочными сухарями, выложите рис, посередине выложите мягкий сыр, рагу с горошком, сухие грибы, сверху выложите рис, панировочные сухари, сливочное масло, закройте фольгой. Отправьте запекаться в духовку при температуре 180 градусов в течение 60 минут. Выложите на тарелку. Приятного аппетита! Рисовая запеканка – рецепт от Марко Черветти в видео: