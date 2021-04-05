Как приготовить рисовую запеканку: рецепт от Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом рисовой запеканки с сыром, грибами и зеленым горошком. Запишите себе рецепт.
Источник:YouTube Марко Черветти
Марко Черветти рассказывает как приготовить настоящее неаполитанское блюдо – Sartu di Riso или рисовую запеканку. Традиционно готовят с рисом, зеленым горошком, грибами, различными видами сыров, сливочным маслом с рагу и овощным бульоном.
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Рисовая запеканка
- Очистите лук, чеснок, измельчите ножом.
- На сковороде на маленьком огне со сливочным и оливковым маслом, обжарьте лук с чесноком, тушите несколько минут.
- В кастрюле разогрейте овощной бульон.
- Далее – выложите рис на сковороду с луком, обжарьте минут, добавьте вино, когда оно выпарится, добавьте овощной бульон, тушите до полного испарения. Добавьте сливочное масло, тертый сыр Пармезан, перемешайте, оставьте для охлаждения.
- В миску выложите рис, добавьте яйца, тертый сыр Качокавалло, перемешайте.
- На сковороде разогрейте рагу, добавьте воды, перемешайте до однородной консистенции, добавьте зеленый горошек.
- Смажьте форму для выпекания сливочным маслом, присыпьте панировочными сухарями, выложите рис, посередине выложите мягкий сыр, рагу с горошком, сухие грибы, сверху выложите рис, панировочные сухари, сливочное масло, закройте фольгой.
- Отправьте запекаться в духовку при температуре 180 градусов в течение 60 минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рисовая запеканка – рецепт от Марко Черветти в видео:
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