Как приготовить постный шоколадный торт: домашний рецепт
Мы подготовили для вас постный шоколадный торт с кремом, который вы с легкостью приготовите дома. Дети будут в восторге.
Источник:24 канал
Вкусный торт с шоколадным кремом можно готовить во время поста. В состав входят простые ингредиенты, которые есть в вашем холодильнике.
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Рецепт шоколадного торта
- Для приготовления крема в кастрюлю с водой, добавьте манную крупу, сахар, доведите до кипения 5-7 минут.
- В другой кастрюле соедините какао, сахар, сливочное масло, пять столовых ложек воды, варите в течение 5 минут. Выложите в миску, добавьте манную крупу, ванильный сахар, взбейте миксером до однородной консистенции.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте масло, сахар, ванильный сахар, добавьте теплую воду. Далее – добавьте муку, соль, какао, соду погасите лимонной кислотой, перемешайте до однородной консистенции.
- Выстелите глубокую форму пергаментом, вылейте тесто. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40-45 минут до готовности.
- Достаньте из духовки, сверху смажьте кремом, оставьте для охлаждения.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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