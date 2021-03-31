Мы подготовили для вас постный шоколадный торт с кремом, который вы с легкостью приготовите дома. Дети будут в восторге.

Вкусный торт с шоколадным кремом можно готовить во время поста. В состав входят простые ингредиенты, которые есть в вашем холодильнике.

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Рецепт шоколадного торта

Ингредиенты для теста:

– 1,5 стакана муки;

– 2 столовые ложки какао;

– 1 чайная ложка соды;

– лимонный сок;

– 1 стакан сахара;

– 1/4 стакана растительного масла;

– 1 стакан воды;

– соль.

Ингредиенты для крема:

– 2 столовые ложки какао;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 2 столовые ложки сахара,

– 3 столовые ложки манной крупы;

– 200 миллилитров воды;

– ванильный сахар.