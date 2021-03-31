Ми підготували для вас пісний шоколадний торт з кремом, який ви з легкістю приготуєте вдома. Діти будуть у захваті.

Смачний торт з шоколадним кремом можна готувати під час посту. До складу входять прості інгредієнти, які є у вашому холодильнику.

Читайте також Ягідне тістечко без випікання: рецепт корисного перекусу від тренера

Рецепт шоколадного торта

Інгредієнти для тіста:

– 1,5 склянки борошна;

– 2 столові ложки какао-порошку;

– 1 чайна ложка соди;

– лимонний сік;

– 1 склянка цукру;

– 1/4 склянки рослинної олії;

– 1 стакан води;

– сіль.

Інгредієнти для крему:

– 2 столові ложки какао;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 2 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки манної крупи;

– 200 мілілітрів води;

– ванільний цукор.