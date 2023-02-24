Постный соус из сушеных грибов прекрасно подойдет к вареникам, картофельному пюре, рыбе или другим блюдам.

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Рецепт грибного соуса очень прост, а вкус его влюбит с первой ложки. Он идеально дополнит песни в пасхальный пост.

Рецепт постного грибного соуса

Время: 90 минут

90 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 50 граммов белых сушеных грибов;

– 1 репчатый лук;

– 500 – 750 граммов воды;

– 40 – 50 граммов муки;

– масло;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Грибы заливаем крутым кипятком и накрываем крышкой на 20 минут.

Сливаем ее и заливаем 750 г воды. Варим все 20 – 25 минут.

Муку обжариваем на сковороде с толстым дном, постоянно помешиваем. Оно должно быть чуть золотистого цвета.

С грибов сливаем воду и отправляем их в лук, а грибную водичку маленькими порциями доливаем в муку и постоянно помешиваем. Добавляем соль. Можно сбивать венчиком или блендером, чтобы не было комочков.

Грибы с луком щедро сдабриваем специями. Чем больше воды, тем соус будет реже. Если использовали всю воду, но соус слишком густой – добавляем еще кипяток.

Когда грибы хорошо обжарятся с лучком, добавляем туда грибной соус и все вместе протушим.

Приятного аппетита!