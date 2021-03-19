Рецепт супа с брокколи: постное блюдо на каждый день
Если думаете, что приготовить на обед. Мы подготовили для вас рецепт постного овощного супа с брокколи, который понравится всем.
Источник:24 канал
Вкусный и полезный суп с брокколи, морковью и картофелем, прекрасно дополнит постное меню. Также можно добавить кабачок, стручковую фасоль, шпинат. Очень легко и быстро готовится и не нужно тратить много времени на кухне.
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Рецепт супа
- Помойте капусту брокколи, разделите на соцветия.
- Картофель очистите, помойте, нарежьте кубиками.
- Очистите лук, морковь, лук измельчите ножом, морковь – нарежьте соломкой.
- На сковороде с маслом обжарьте лук с морковью в течение 5-7 минут.
- В кастрюлю с кипятком выложите картофель, варите в течение десяти минут. Далее – выложите лук, морковь, капусту, добавьте соль, перец, варите до готовности.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- Налейте готовый суп в тарелку, украсьте петрушкой. Приятного аппетита!
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