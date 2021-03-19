Если думаете, что приготовить на обед. Мы подготовили для вас рецепт постного овощного супа с брокколи, который понравится всем.

Вкусный и полезный суп с брокколи, морковью и картофелем, прекрасно дополнит постное меню. Также можно добавить кабачок, стручковую фасоль, шпинат. Очень легко и быстро готовится и не нужно тратить много времени на кухне. Читайте также Рецепт крем-супа с горошком: постное блюдо на каждый день Рецепт супа Ингредиенты:

– 250 граммов брокколи;

– 4 картофелины;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 1 литр воды;

– перец;

– подсолнечное масло;

– петрушка;

– соль. Помойте капусту брокколи, разделите на соцветия. Картофель очистите, помойте, нарежьте кубиками. Очистите лук, морковь, лук измельчите ножом, морковь – нарежьте соломкой. На сковороде с маслом обжарьте лук с морковью в течение 5-7 минут. В кастрюлю с кипятком выложите картофель, варите в течение десяти минут. Далее – выложите лук, морковь, капусту, добавьте соль, перец, варите до готовности. Петрушку помойте, измельчите ножом. Налейте готовый суп в тарелку, украсьте петрушкой. Приятного аппетита!