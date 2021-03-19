Якщо думаєте, що приготувати на обід. Ми підготували для вас рецепт пісного овочевого супу з броколі, який сподобається всім.

Смачний та корисний суп з броколі, морквою та картоплею, чудово доповнить пісне меню. Також можна додати кабачок, стручкову квасолю, шпинат. Дуже легко і швидко готується і не потрібно витрачати багато часу на кухні. Читайте також Рецепт крем-супу з горошком: пісна страва на кожен день Рецепт супу Інгредієнти:

– 250 грамів броколі;

– 4 картоплі;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 1 літр води;

– перець;

– соняшникова олія;

– петрушка;

– сіль. Помийте капусту броколі, розділіть на суцвіття. Картоплю почистіть, помийте, наріжте кубиками. Почистіть цибулю, моркву, цибулю подрібніть ножем, моркву – наріжте соломкою. На пательні з олією обсмажте цибулю з морквою протягом 5-7 хвилин. У каструлю з окропом викладіть картоплю, варіть протягом десяти хвилин. Далі – викладіть цибулю, моркву, капусту, додайте сіль, перець, варіть до готовності. Петрушку помийте, подрібніть ножем. Налийте готовий суп у тарілку, задекоруйте петрушкою. Смачного!