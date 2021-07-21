Возвращение к истории: баба-шарпанина – блюдо, которое готовил еще Котляревский

21 июля 2021 , 10:32
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Источник:

Автентична Україна

Украинская кухня имеет чрезвычайную историю и богата вкусные и эксклюзивные рецепты. Одним из них является древнее украинское блюдо, которое Котляревский вспоминал в "Энеиде" – баба-шарпанина.

Баба-шрпанина – это традиционная украинская запеканка из речной рыбы. Первые упоминания об этом блюде можно найти на столе царя Латина в поэме Котляревского "Энеида", изданной в 1798 году.

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Такое необычная название произошло от слова "шарпать" рвать на куски. Обычно блюдо готовилось из тарани или чабака. Для особых угощений иногда брали судака.


Особенный рецепт / Фото Freepik

Рецепт бабы-чехарды

Время приготовления: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты :
  • 1 килограмм судака (или другой пресноводной рыбы);
  • 1 стакан пшеничной муки;
  • 2,5 столовые ложки масла для жарки;
  • 2 штуки лука;
  • полстакана рыбного бульона;
  • по вкусу соль, перец.

Приготовление:

  1. Выбранную рыбу необходимо почистить, промыть и залить водой. Добавить соли и проварить полчаса после кипения. После этого вынуть рыбу из бульона, дать остыть, отделить от костей и разделить на куски.
  2. Лук порезать на мелкие кубики и поджарить на масле.
  3. В рыбный бульон добавить муку и перемешать тесто. По консистенции оно должно напоминать жидкую кашу. Добавить сюда лук с маслом и еще раз все перемешать.
  4. Измельченную рыбу положить на смазанную маслом сковороду, залить тестом, поперчить и поставить в духовку.
  5. Запекать около 40 минут при 180 градусах.

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська