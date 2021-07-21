Баба-шарпанина — це традиційна українська запіканка з річкової риби. Перші згадки про цей смаколик можна знайти на столі царя Латина у поемі Котляревського "Енеїда", яка видана у 1798 році.

Читайте також Швидкі закуски з курочкою су-від: боул з авокадо, сендвіч із мікроґріном та салат "Цезар"

Така незвична назва пішла від слова "шарпати" – рвати на шматки. Зазвичай страва готувалася з тарані або чабака. Для особливих частувань іноді брали судака.



Особливий рецепт / Фото Freepik

Рецепт баби-шарпанини

Час приготування: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти: 1 кілограм судака (або іншої прісноводної риби);

1 склянка пшеничного борошна;

2,5 столові ложки олії для смаження;

2 штуки цибулі;

півсклянки рибного бульйону;

до смаку сіль, перець.

Приготування: