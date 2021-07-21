Баба-шарпанина — це традиційна українська запіканка з річкової риби. Перші згадки про цей смаколик можна знайти на столі царя Латина у поемі Котляревського "Енеїда", яка видана у 1798 році.

Читайте також Швидкі закуски з курочкою су-від: боул з авокадо, сендвіч із мікроґріном та салат "Цезар"

Така незвична назва пішла від слова "шарпати" – рвати на шматки. Зазвичай страва готувалася з тарані або чабака. Для особливих частувань іноді брали судака.


Особливий рецепт / Фото Freepik

Рецепт баби-шарпанини

Час приготування: 1 година

Порцій: 4

Приготування:

  1. Обрану рибу необхідно почистити, промити та залити водою. Додати солі й проварити півгодини після кипіння. Після цього вийняти рибу з бульйону, дати охолонути, відділити від кісток і розділити на шматки.
  2. Цибулю порізати на дрібні кубики й підсмажити на олії.
  3. У рибний бульйон додати борошно і вимішати тісто. По консистенції воно має нагадувати рідку кашу. Додати сюди цибулю з олією і ще раз все перемішати.
  4. Подрібнену рибу покласти на змащену маслом сковорідку, залити тістом, поперчити й поставити в духовку.
  5. Запікати близько 40 хвилин при 180 градусах.