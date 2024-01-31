Часник перед додаванням у страву потрібно почистити, однак настрій до цього є не завжди. На щастя, є швидкий та перевірений метод, який дозволяє це зробити, не докладаючи зусиль.
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Як легко очисти часник
Очистити часник можна легко і швидко. Якщо ви все життя відрізали кінчики зубчиків і видаляли шкаралупу шматочок за шматочком, то ускладнювали собі життя.
Незамінний інгредієнт / Фото unsplash
Як обрати часник у магазині
Часник повинен мати пружні, неушкоджені головки зі складними зубцями. Уникайте часнику з ознаками проростання, плям або плісняви.
Якісний часник повинен мати сильний і ароматний запах. Вибирайте важкі головки часнику, оскільки це може свідчити про їхню свіжість та якість. Уникайте легких головок, які можуть бути висушеними або несвіжими.