Некоторые люди даже не задумываются, как есть гранат, съедая мякоть вместе с зернами. А кое-кто не уверен в пользе зерен для организма. Давайте разберемся, как все же правильно есть эту вкусную ягоду.

Гранат нужно есть с косточками или без

Гранатовые зерна состоят из клетчатки, являются источником витамина Е, полинасыщенных кислот и растительных жиров. Они способствуют очищению организма, нормализации обмена веществ и работы желудочно-кишечного тракт, а также выводят токсины.

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Их употребление помогает снизить давление, справиться с болевым синдромом при ПМС. Невероятно полезны зерна граната при климаксе, поскольку в них содержатся фитогормоны.

Гранат / Фото pickpik

При этом гранатовые зерна не перевариваются желудком, поэтому важно тщательно разжевывать зернышки, иначе из организма они выйдут в первозданном виде, не одарив нас своими полезными свойствами. Некоторые врачи полагают, что существует возможность воспаления аппендикса, если плохо пережевывать зернышки граната.

Стоит признать, что этот вопрос до конца не изучен, поэтому лучше не злоупотреблять косточками и не кушать их при хронических заболеваниях ЖКТ. Также не стоит их давать детям до трехлетнего возраста.

Важно учитывать, что в зависимости от сезона может попасться ягода с твердыми зернышками. Это может быть опасно для людей с ослабленными зубами и чревато повреждением эмали, раздражением десен. В этом случае лучше удержаться от их употребления или рассмотреть альтернативу в виде порошка.

Например, в Китае косточки граната перетирают с сахаром и принимают на ежедневной основе. Можно перемолоть их в кофемолке и использовать в виде порошка как пищевую добавку, принимая по 1 – 2 ч. л.

Интересно, но внутренние пленки-перемычки граната тоже можно употреблять: жевать свежими либо заваривать вместо чая. Они очень полезны женщинам при ПМС, повышенной раздражительности, бессоннице, моральной истощенности и апатии.

Можно ли есть гранат каждый день

Врачи рекомендуют съедать не больше 250 г граната в день (примерно 1 гранат) и выпивать не больше 300 мл гранатового фреша.

Почему стоит обратить свое внимание на гранат

В этой ягоде содержится порядка 15 аминокислот, 5 из которых незаменимые. Также гранат богат такими витаминами и минералами, как: С, Е, В1, В2, В9 и В6, А, йод, кремний, железо, медь, фосфор, калий и кальций. При этом он является низкокалорийным продуктом: в 100 г всего лишь 82,7 килокалории.

Вот несколько доказанных свойств граната:

Укрепляет здоровье сердца и препятствует развитию болезни Альцгеймера . Это происходит благодаря наличию в составе пуникалагина и других антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы, повышая антиоксидантный статус. Эти вещества укрепляют стенки сосудов и снижают уровень "плохого" холестерина, препятствуя образованию атеросклеротических бляшек, уменьшают выраженность воспалительных процессов в головном мозге и замедляют возрастные деменции.

. Это происходит благодаря наличию в составе пуникалагина и других антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы, повышая антиоксидантный статус. Эти вещества укрепляют стенки сосудов и снижают уровень "плохого" холестерина, препятствуя образованию атеросклеротических бляшек, уменьшают выраженность воспалительных процессов в головном мозге и замедляют возрастные деменции. Препятствует развитию артрозов . Эта ягода богата фитонутриентами, которые снимают воспаления, уменьшают припухлости хрящевых тканей и замедляют их деформацию.

. Эта ягода богата фитонутриентами, которые снимают воспаления, уменьшают припухлости хрящевых тканей и замедляют их деформацию. Ухаживает за зубами . Сок граната обладает противомикробными и противовирусными свойствами, способствует удалению зубного налета и снижает риск возникновения болезней десен.

. Сок граната обладает противомикробными и противовирусными свойствами, способствует удалению зубного налета и снижает риск возникновения болезней десен. Повышает иммунитет . В 100 г граната содержится 21% дневной нормы витамина С. Эта ягода обладает сильными антибактериальными свойствами и активизирует иммунную систему.

. В 100 г граната содержится 21% дневной нормы витамина С. Эта ягода обладает сильными антибактериальными свойствами и активизирует иммунную систему. Также гранат полезен при сахарном диабете, поскольку обладает мочегонным действием, способствуя уменьшению отеков.

Польза гранатовых косточек

Большая часть полезных веществ граната содержится именно в его косточках. Надо сказать, что они по своему составу и полезным свойствам превосходят масло пшеничных зародышей.

Вот ключевые плюсы гранатовых косточек:

Способствуют заживлению шрамов . Масло гранатовых косточек улучшает регенерацию клеток эпидермиса, ускоряя заживление ран, помогая восстановиться коже после солнечных ожогов. Оно воздействует на фибробласты, отвечающие за синтез коллагена, эластина и межклеточного вещества.

. Масло гранатовых косточек улучшает регенерацию клеток эпидермиса, ускоряя заживление ран, помогая восстановиться коже после солнечных ожогов. Оно воздействует на фибробласты, отвечающие за синтез коллагена, эластина и межклеточного вещества. Помогают справиться с диареей, а также с туберкулезной и дизентерийной палочками благодаря высокому содержанию дубильных веществ.

благодаря высокому содержанию дубильных веществ. Снижают артериальное давление естественным путем и помогают побороть головную боль.

естественным путем и помогают побороть головную боль. Улучшают пищеварение за счет высокого количества пищевых волокон

за счет высокого количества пищевых волокон Помогают при нарушениях гормонального фона , климаксе, ПМС, проблемах с циклом и щитовидной железой благодаря содержанию фитогормонов.

, климаксе, ПМС, проблемах с циклом и щитовидной железой благодаря содержанию фитогормонов. Предотвращают онкологию или замедляют рост раковых клеток благодаря содержанию эллаготанина.

Косточки граната при беременности: стоит ли есть

Польза граната благодаря уникальному химическому составу для будущей матери и развивающегося малыша очевидна. Поэтому есть эту ягоду беременным женщин нужно обязательно. Но как и сколько?

Как есть гранат во время беременности / Фото Pexels

Беременной женщине можно употреблять эту ягоду каждый день на любом сроке, но не больше чем половину плода среднего размера (100 – 150 г). Больше съедать не рекомендуется, поскольку во время вынашивания ребенка организм женщины чрезвычайно чувствителен, возможна аллергическая реакция.

Кроме того, из-за большого количества кислот в составе граната, он способен вызывать повышение уровня кислотности, что влечет за собой изжогу. От такой проблемы и так страдают многие беременные женщины, особенно на поздних сроках. Для профилактики возможных проблем с желудком ягоду стоит употреблять спустя полчаса после основного приема пищи.

С повышенной осторожностью ягоду следует кушать с косточками будущим мамам, которые склонны к пониженному кровяному давлению. Именно такой эффект оказывают на организм косточки граната.

Поэтому женщинам с гипотонией лучше все-таки пить гранатовый сок. Зато косточки граната будут полезны беременным женщинам, страдающим от гипертонии.

Зернышки этой ягоды обладают сильно вяжущим свойством, которое выручит при диарее.

Показания к употреблению граната с косточками:

токсикоз на ранних сроках;

отечность;

гипертония;

диарея;

ангина, кашель.

Противопоказания:

язва желудка;

проблемы с почками;

аллергия;

гипотония.

Есть гранат с косточками или без – это решает каждый самостоятельно, в зависимости от своего состояния и вкусовых привычек.

Как выбрать гранат

Во время выбора граната тщательно осмотрите его кожуру. Она должна быть насыщенного цвета без пятен, углублений, вмятин. Также важна плотность граната. Если он мягкий на ощупь, то, возможно, начал портиться. Обязательно осмотрите черенок на наличие плесени.

Как почистить гранат

Способ №1. Возьмите нож, столовую ложку и большую миску. Срежьте верхушку и надрежьте кожуру вдоль прожилок. Затем переверните гранат над миской и активно постучите по нему ложкой, чтобы зерна попадали в миску.

Как почистить гранат / Фото Pexels

Способ №2. Необходимо взять все то же самое, но миску наполнить водой. После того как верхушка будет срезана, а сама ягода надрезана на дольки по всей длине, следует погрузить его в миску с водой, аккуратно раскрыть дольки и отделить зерна, они будут опускаться на дно. Затем удалите кожуру, всплывшую на поверхность, а воду процедите через дуршлаг.

Способ №3. Возьмите нож, силиконовую форму, кухонный молоток и глубокую емкость, на нее установите форму с крупными прорезями(например, для пельменей). Разрежьте гранат ножом пополам, поставьте на форму и накройте силиконовой формой. Затем старательно постучите по ней молотком. Зерна отделятся и упадут в миску, а кожура останется.