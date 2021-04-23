Деякі люди навіть не замислюються, як їсти гранат, з'їдаючи м'якоть разом з зернами. А дехто не впевнений у користі зерен для організму. Тож з'ясуймо, як все ж таки правильно їсти цю смачну ягоду.

Гранат слід їсти з кісточками чи без

Гранатові зерна складаються з клітковини, є джерелом вітаміну Е, полінасичених кислот і рослинних жирів. Вони сприяють очищенню організму, нормалізації обміну речовин і роботі шлунково-кишкового тракту, а також виводять токсини.

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Їх вживання допомагає знизити тиск, впоратися з больовим синдромом під час ПМС. Неймовірно корисні зерна граната при клімаксі, оскільки в них містяться фітогормони.

Гранат / Фото pickpik

При цьому гранатові зерна не перетравлюються шлунком, тому важливо ретельно розжовувати зернятка, інакше з організму вони вийдуть у первозданному вигляді, не обдарувавши нас своїми корисними властивостями. Деякі лікарі вважають, що існує можливість запалення апендиксу, якщо погано пережовувати зернятка граната.

Варто визнати, що це питання до кінця не вивчене, тому краще не зловживати кісточками та не їсти їх у разі хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Також не варто зернятка давати дітям до трирічного віку.

Важливо враховувати, що в залежності від сезону може потрапитись ягода із твердими зернами. Це може бути небезпечно для людей з ослабленими зубами та загрожує пошкодженням емалі, роздратуванням ясен. У цьому випадку краще утриматися від їх вживання або розглянути альтернативу у вигляді порошку.

Наприклад, у Китаї кісточки граната перетирають із цукром і приймають на щоденній основі. Можна перемолоти їх у кавомолці й використовувати у вигляді порошку як харчову добавку, приймаючи по 1 – 2 ч. л.

Цікаво, але внутрішні плівки-перемички граната теж можна вживати: жувати свіжими або заварювати замість чаю. Вони дуже корисні жінкам при ПМС, підвищеній дратівливості, безсонні, моральній виснаженості й апатії.

Чи можна їсти гранат кожен день

Лікарі рекомендують з'їдати не більш як 250 г граната на день (приблизно 1 гранат) і випивати не більше ніж 300 мл гранатового фрешу.

Чому варто звернути свою увагу на гранат

У цій ягоді міститься близько 15 амінокислот, 5 з яких є незамінними. Також гранат багатий такими вітамінами та мінералами, як: С, Е, В1, В2, В9 і В6, А, йод, кремній, залізо, мідь, фосфор, калій і кальцій. При цьому він є низькокалорійним продуктом: у 100 г міститься всього лише 82,7 кілокалорії.

Ось кілька доведених властивостей граната:

Зміцнює здоров'я серця і перешкоджає розвитку хвороби Альцгеймера . Це відбувається завдяки наявності в складі пунікалагіна та інших антиоксидантів, які нейтралізують вільні радикали, підвищуючи антиоксидантний статус. Ці речовини зміцнюють стінки судин і знижують рівень "поганого" холестерину, перешкоджаючи утворенню атеросклеротичних бляшок, зменшують вираженість запальних процесів у головному мозку й уповільнюють вікові деменції.

. Це відбувається завдяки наявності в складі пунікалагіна та інших антиоксидантів, які нейтралізують вільні радикали, підвищуючи антиоксидантний статус. Ці речовини зміцнюють стінки судин і знижують рівень "поганого" холестерину, перешкоджаючи утворенню атеросклеротичних бляшок, зменшують вираженість запальних процесів у головному мозку й уповільнюють вікові деменції. Перешкоджає розвитку артрозу . Ця ягода багата фітонутрієнтами, які знімають запалення, зменшують припухлості хрящових тканин та уповільнюють їх деформацію.

. Ця ягода багата фітонутрієнтами, які знімають запалення, зменшують припухлості хрящових тканин та уповільнюють їх деформацію. Доглядає за зубами . Сік граната має протимікробні та противірусні властивості, сприяє видаленню зубного нальоту і знижує ризик виникнення хвороб ясен.

. Сік граната має протимікробні та противірусні властивості, сприяє видаленню зубного нальоту і знижує ризик виникнення хвороб ясен. Підвищує імунітет . У 100 г граната міститься 21% денної норми вітаміну С. Ця ягода має сильні антибактеріальні властивості й активізує імунну систему.

. У 100 г граната міститься 21% денної норми вітаміну С. Ця ягода має сильні антибактеріальні властивості й активізує імунну систему. Також гранат корисний при цукровому діабеті, оскільки має сечогінну дію, сприяючи зменшенню набряків.

Користь гранатових кісточок

Велика частина корисних речовин граната міститься саме в його кісточках. Треба сказати, що вони за своїм складом і корисними властивостями перевершують масло пшеничних зародків.

Ось ключові плюси гранатових кісточок:

Сприяють загоєнню шрамів . Масло гранатових кісточок покращує регенерацію клітин епідермісу, прискорюючи загоєння ран, допомагаючи відновитися шкірі після сонячних опіків. Воно впливає на фібробласти, що відповідають за синтез колагену, еластину і міжклітинної речовини.

. Масло гранатових кісточок покращує регенерацію клітин епідермісу, прискорюючи загоєння ран, допомагаючи відновитися шкірі після сонячних опіків. Воно впливає на фібробласти, що відповідають за синтез колагену, еластину і міжклітинної речовини. Допомагають впоратися з діареєю , туберкульозною та дизентерійною паличками завдяки високому вмісту дубильних речовин.

, завдяки високому вмісту дубильних речовин. Знижують артеріальний тиск природним шляхом і допомагають побороти головний біль.

природним шляхом і допомагають побороти головний біль. Покращують травлення внаслідок високої кількості харчових волокон.

внаслідок високої кількості харчових волокон. Допомагають при порушеннях гормонального фону, клімаксі, ПМС, проблемах із циклом і щитоподібною залозою завдяки вмісту фітогормонів.

завдяки вмісту фітогормонів. Запобігають онкології або сповільнюють ріст ракових клітин завдяки вмісту елаготанінів.

Кісточки граната під час вагітності: чи варто їсти

Користь граната завдяки унікальному хімічному складу для майбутньої матері й малюка, який розвивається, очевидна. Тому їсти цю ягоду вагітним жінкам потрібно обов'язково. Але як і скільки?

Як їсти гранат під час вагітності / Фото Pexels

Вагітній жінці можна вживати цю ягоду кожен день на будь-якому терміні, але не більше ніж половину плода середнього розміру (100 – 150 г). Більше з'їдати не рекомендується, оскільки під час виношування дитини організм жінки надзвичайно чутливий, може бути алергічна реакція.

Крім того, через велику кількість кислот у складі граната, він здатний викликати підвищення рівня кислотності, що тягне за собою печію. Від такої проблеми й так страждають багато вагітних жінок, особливо на пізніх термінах. Для профілактики можливих проблем зі шлунком ягоду варто вживати через пів години після основного прийому їжі.

З підвищеною обережністю ягоду слід їсти з кісточками майбутнім мамам, які схильні до зниженого кров'яного тиску. Саме такий ефект на організм притаманний кісточкам граната.

Тому жінкам із гіпотонією краще все-таки пити гранатовий сік. Проте кісточки граната будуть корисні вагітним жінкам, які страждають від гіпертонії.

Зернятка цієї ягоди мають сильні в'язкі властивості, які виручать за наявності діареї.

Показання до вживання граната з кісточками:

токсикоз на ранніх термінах;

набряклість;

гіпертонія;

діарея;

ангіна, кашель.

Протипоказання:

виразка шлунку;

проблеми з нирками;

алергія;

гіпотонія.

Їсти гранат із кісточками або без – це вирішує кожен самостійно, в залежності від свого стану і смакових звичок.

Як вибрати гранат

Під час вибору гранату ретельно огляньте його шкірку. Вона повинна бути насиченого кольору без плям, заглиблень, вм'ятин. Також важлива щільність граната. Якщо він м'який на дотик, то, можливо, почав псуватися. Обов'язково огляньте ніжку на наявність цвілі.

Як почистити гранат

Спосіб №1. Візьміть ніж, столову ложку і велику миску. Зріжте верхівку і надріжте шкірку вздовж прожилок. Потім переверніть гранат над мискою та активно постукайте по ньому ложкою, щоб зерна потрапили в миску.

Як почистити гранат / Фото Pexels

Спосіб №2. Необхідно взяти все те ж саме, але миску наповнити водою. Після того як верхівка буде зрізана, а сама ягода надрізаний на часточки по всій довжині, слід занурити його в миску з водою, акуратно розкрити часточки й відокремити зерна, вони будуть опускатися на дно. Потім видаліть шкірку, що спливла на поверхню, а воду процідіть через друшляк.

Спосіб №3. Візьміть ніж, силіконову форму, кухонний молоток і глибоку ємність, на неї встановіть форму з великими розрізами (наприклад, для пельменів). Розріжте гранат ножем навпіл, поставте на форму і накрийте силіконовою формою. Потім старанно постукайте по ній молотком. Зерна відокремляться і впадуть в миску, а шкірка залишиться.