Спаржа – низкокалорийный, диетический овощ. В материале SmachnoNews мы расскажем вам, как правильно выбирать, пользу и применение в кулинарии.

Спаржа или аспарагус содержит много полезных витаминов группы В, С, Е, РР, минералов – кальций, фосфор, калий, медь, магний, цинк, каротин, а также белки, углеводы и клетчатку.

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Существует около 200 видов спаржи. Для приготовления блюд используют только три вида спаржи – белую, зеленую, фиолетовую. Сезон урожая длится с апреля до июля. Белая считается деликатесом и растет при отсутствии солнечного света. Фиолетовая очень редкая и имеет горьковатый вкус, при приготовлении фиолетовый цвет исчезает – становится зеленым. Самая распространенная – зеленая спаржа, которая имеет нейтральный вкус.

Польза спаржи / Фото Unsplash

– польза

Это диетический продукт, который часто включают в программы диет для похудения, снижает уровень холестерина, является антиоксидантом, улучшает работу почек, перистальтику кишечника, снижает давление, положительно влияет на состояние кожи и волос, а также считается афродизиаком.

В 100 граммах спаржи – 20 калорий.

– противопоказания употребления спаржи

Как и все продукты, важно употреблять в умеренных количествах. Не употреблять лицам на аллергические реакции на продукт. Также не стоит употреблять тем, у кого болезни желудка, язвы, двенадцатиперстной кишки, так как раздражает слизистую желудка. Также нельзя употреблять при цистите, суставном ревматизме, простатите. Лучше всего проконсультироваться с врачом.

– использование в кулинарии

При покупке в магазине обращайте внимание на свежесть спаржи. Срезы должны быть твердыми и сухими, иголочки плотными. Нижнюю часть стеблей в зеленой спарже 2-3 сантиметра срезают, а белую спаржу чистят от кожуры.

В холодильнике спаржу хранят не более 3 дней. Срок хранения спаржи можно увеличить, если поставить в воду и срезать ростки, обернуть их влажной салфеткой или положить в пакет из полиэтилена.

Запеченная спаржа в духовке / Фото Unsplash

Спаржу варят на пару, жарят, запекают, маринуют, а также добавляют в салаты, готовят гарниры, супы.