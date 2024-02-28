Основа для супов и соусов: как правильно готовить бульон

Бульон – не только вкусное и полноценное блюдо, которое так любят украинцы. Это еще и также хорошая основа для супов и соусов.

Чтобы приготовить идеальный бульон, следует выбрать отборное мясо и применить несколько лайфхаков. Обо всех деталях узнайте в материале Вкусно 24.

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Какие ингредиенты следует добавить

Начните с качественных продуктов. Выберите свежее мясо (если готовите мясной бульон), кости или овощи. Если вы используете мясо, обязательно удалите лишний жир перед приготовлением. Овощи можно нарезать на крупные кусочки, чтобы они лучше отдавали вкус бульона.

Особое блюдо / Фото unsplash

Добавление овощей, таких как лук, морковь, сельдерей и петрушка, усилит вкус вашего бульона. Вы также можете добавить тимьян, лавровый лист, перец горошком или другие специи по вкусу.

Как его правильно варить

Варка бульона – это искусство. Не торопитесь. Позвольте вашему бульону томиться на умеренном огне в течение длительного времени, чтобы все вкусы и ароматы могли выработать свои максимумы.

Во время варки бульона может образовываться пена. Регулярно снимайте ее ложкой, чтобы сделать бульон чище и прозрачнее. После того как бульон готов, процедите его через ситечко или дуршлаг, чтобы отделить твердые ингредиенты от жидкости. Это поможет получить гладкую и чистую консистенцию бульона.

Если вы не используете весь бульон сразу, позвольте ему остыть до комнатной температуры перед хранением в холодильнике или морозильной камере. Это поможет сохранить его свежесть и вкус.