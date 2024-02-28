Щоб приготувати ідеальний бульйон, слід обрати добірне м'ясо і застосувати кілька лайфхаків. Про всі деталі дізнайтеся у матеріалі Смачно 24.

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Які інгредієнти слід додати

Почніть з якісних продуктів. Виберіть свіже м'ясо (якщо готуєте м'ясний бульйон), кістки або овочі. Якщо ви використовуєте м'ясо, обов'язково видаліть зайвий жир перед приготуванням. Овочі можна нарізати на крупні шматочки, щоб вони краще віддавали смак бульйону.

Особлива страва / Фото unsplash

Додавання овочів, таких як цибуля, морква, селера та петрушка, підсилить смак вашого бульйону. Ви також можете додати тим'ян, лавровий лист, перець горошком або інші спеції до смаку.

Як його правильно варити

Варіння бульйону – це мистецтво. Не поспішайте. Дозвольте вашому бульйону томитися на помірному вогні протягом тривалого часу, щоб всі смаки і аромати могли виробити свої максимуми.

Під час варіння бульйону може утворюватися піна. Регулярно знімайте її ложкою, щоб зробити бульйон чистішим і прозорішим. Після того, як бульйон готовий, процідіть його через ситечко або друшляк, щоб відокремити тверді інгредієнти від рідини. Це допоможе отримати гладку і чисту консистенцію бульйону.

Якщо ви не використовуєте весь бульйон одразу, дозвольте йому охолонути до кімнатної температури перед зберіганням у холодильнику або морозильній камері. Це допоможе зберегти його свіжість і смак.

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