Какие грибы выбрать для ухи на Сочельник: старинный гуцульский рецепт

Уха на Святой вечер – одна из неизменных украинских традиций. Насыщенный бульон и невероятный аромат – это блюдо точно обогатит праздничный стол.

Перед Святым ужином большинство украинцев соблюдают пост. Поэтому такое вкусное первое блюдо как грибная уха всегда уместно на такой особой трапезе. Чтобы все прошло идеально, следует точно знать, какие грибы выбирать для приготовления.

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Какие грибы лучшие подойдут для грибной ухи

Конечно, лучше использовать белые грибы, однако они дорогие и не всегда есть на рынке. В таком случае комбинируйте разные виды грибов для совершенного вкуса. Наиболее доступный и широко применяемый гриб – шампиньон. Он обладает нейтральным вкусом, который отлично сочетается с другими ингредиентами.

Лисички – это еще один доступный вид грибов, которые могут придать особый вкус вашей ухе. Они обладают нежным ароматом и текстурой. Опята – это грибы, которые также можно найти по умеренной цене. Они имеют характерный аромат и насыщенный вкус, что сделает вашу уху неповторимой.

Воспользуйтесь рецептом ухи из украинских Карпат и вы точно останетесь довольны (для приготовления белые грибы можно заменить любыми другими).

Старинный рецепт ухи

Время : 2 часа

Порций: 6

– 500 грамм грибов;– 1 морковь;– 3 листа лавровых;– соль, перец по вкусу;– 2 луковицы;– 100 грамм сливочного масла;– 200 грамм сметаны или сливок;– 2 – 3 столовые ложки муки;– 3 – 4 литра воды.

Приготовление:

Для начала грибы тщательно помойте и порежьте мелко. Залейте их водой, посолите и варите около часа на малом огне. Если грибы сушеные, перед варкой подержите в воде 15 минут. Очищенную на натертую на мелкой терке морковь всыпьте в бульон. Когда морковь сварится, добавьте лавровый лист и чёрный перец. На разогретую сковороду поставьте 40 грамм масла и обжарьте лук. Слегка посыпьте молотым перцем, пассеруйте до легкого золотистого цвета. Перекиньте готовый лук в отдельную тарелку. Выложите в сковороду 70 грамм сливочного масла, растопите. В растопленное масло высыпьте муку и заваривайте на маленьком огне, постоянно помешивая. Добавьте сметану. Перемешайте и удержите на огне еще минутку. В полученную смесь постепенно по 1 – 2 половника вливайте грибной бульон и перемешивай венчиком, чтобы получился сметанно-мучной соус. Соедините бульон с соусом и луком. Выставьте на огонь до закипания.

Приятного аппетита!

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