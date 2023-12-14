Перед Святою вечерею більшість українців дотримується посту. Тому така смачна перша страва як грибна юшка завжди доречна на такій особливій трапезі. Щоб все пройшло ідеально, слід точно знати, які гриби обирати для приготування.

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Які гриби найкращі підійдуть для грибної юшки

Звичайно, найкраще використовувати білі гриби, проте вони дорогі і не завжди є на ринку. У такому випадку комбінуйте різні види грибів для досконалого смаку. Найбільш доступний і широко вживаний гриб – шампіньйон. Він має нейтральний смак, який відмінно поєднується з іншими інгредієнтами.

Лисички – це ще один доступний вид грибів, які можуть додати особливий смак вашій юшці. Вони мають ніжний аромат та текстуру. Опеньки – це гриби, які також можна знайти за помірну ціну. Вони мають характерний аромат та насичений смак, що зробить вашу грибну юшку неповторною.

Скористайтеся рецептом юшки з українських Карпат і ви точно залиштеся задоволені (для приготування білі гриби можна замінити на будь-які інші).

Старовинний рецепт юшки

Час : 2 години

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів грибів;

– 1 морква;

– 3 листи лаврових;

– сіль, перець до смаку;

– 2 цибулини;

– 100 грамів вершкового масла;

– 200 грамів сметани або вершків;

– 2 – 3 столові ложки борошна;

– 3 – 4 літри води.

Приготування:

Для початку гриби ретельно помийте та дрібно поріжте. Залийте їх водою, посоліть і варіть близько години на малому вогні. Якщо гриби сушені, перед варінням потримайте їх у воді 15 хвилин. Очищену на натерту на дрібній терці моркву всипте в бульйон. Коли морква звариться, додайте лавровий лист і чорний перець. На розігріту сковорідку поставте 40 грамів масла та обжарте цибулю. Злегка посипте меленим перцем, пасеруйте до легкого золотистого кольору. Перекиньте готову цибулю в окрему тарілку. Викладіть в сковороду 70 грамів вершкового масла, розтопіть. У розтоплене масло висипте борошно і заварюйте на маленькому вогні, постійно помішуючи. Додайте сметану. Перемішайте і потримайте на вогні ще хвилинку. В отриману суміш поступово по 1 – 2 ополоники вливайте грибний бульйон і перемішуй віночком, щоб вийшов сметанно-борошняний соус. З'єднайте бульйон із соусом і цибулею. Виставте на вогонь до закипання.

Смачного!

Важливо знати: скільки потрібно варити сушені гриби.