Вы готовили омлет неправильно: шеф рассказал все ресторанные секреты – это мегапросто
14 января 2024, 13:53Читати новину українською
Источник:o_gorodnik
Казалось бы, каждый умеет готовить омлет. Однако далеко не все могут пожарить его, как в ресторане.
Шеф-повар рассказал, как это сделать. Одним из секретов является своевременно отключить огонь, чтобы омлет не был пересушенным.
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Как правильно готовить омлет
- Время: 10 минут
- Порций: 1
– 3 яйца;
– 30 миллилитров молока 3,2%;
– соль, перец по вкусу;
– 20 граммов сливочного масла 73%;
– 10 граммов натертого пармезана;
– хамон или лосось по желанию.
Приготовление:
- Яйца вбейте в миску, добавьте молоко, соль и перец. Взбейте венчиком до однородности.
- На очень горячую сковороду с антипригарным покрытием добавьте столовую ложку сливочного масла. Быстро распределите его лопаткой.
- Как только масло растает, влейте яйца. Сразу же очень быстрыми движениями лопатки перемешайте яичную массу, будто готовите скрембл. Остановитесь, чтобы яйца образовали однородный слой-блин.
- Когда низ омлета схватится, а верх еще будет жидким, лопаткой сверните омлет в конверт или ролл и выложите на тарелку. Он не будет сырым. За несколько минут, которые пройдут после сворачивания, омлет "дойдет" до нужной кондиции – нежной и кремовой.
- Готовое блюдо посыпьте тертым пармезаном, украсьте хамоном или нарезанным лососем и подавайте.