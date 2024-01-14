Вы готовили омлет неправильно: шеф рассказал все ресторанные секреты – это мегапросто

Казалось бы, каждый умеет готовить омлет. Однако далеко не все могут пожарить его, как в ресторане.

Шеф-повар рассказал, как это сделать. Одним из секретов является своевременно отключить огонь, чтобы омлет не был пересушенным.

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Как правильно готовить омлет

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

– 3 яйца;– 30 миллилитров молока 3,2%;– соль, перец по вкусу;– 20 граммов сливочного масла 73%;– 10 граммов натертого пармезана;– хамон или лосось по желанию.

Приготовление:

Яйца вбейте в миску, добавьте молоко, соль и перец. Взбейте венчиком до однородности. На очень горячую сковороду с антипригарным покрытием добавьте столовую ложку сливочного масла. Быстро распределите его лопаткой. Как только масло растает, влейте яйца. Сразу же очень быстрыми движениями лопатки перемешайте яичную массу, будто готовите скрембл. Остановитесь, чтобы яйца образовали однородный слой-блин. Когда низ омлета схватится, а верх еще будет жидким, лопаткой сверните омлет в конверт или ролл и выложите на тарелку. Он не будет сырым. За несколько минут, которые пройдут после сворачивания, омлет "дойдет" до нужной кондиции – нежной и кремовой. Готовое блюдо посыпьте тертым пармезаном, украсьте хамоном или нарезанным лососем и подавайте.