Шеф-кухар розповів, як це зробити. Одним із секретів є вчасно вимкнути вогонь, щоб омлет не був пересушеним.
Буде смачно Ліниві біляші: найкращий рецепт смачного та ситного перекусу
Як правильно готувати омлет
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Яйця вбийте в миску, додайте молоко, сіль та перець. Збийте вінчиком до однорідності.
- На дуже гарячу пательню з антипригарним покриттям додайте столову ложку вершкового масла. Швидко розподіліть його лопаткою.
- Щойно масло розтане, влийте яйця. Відразу ж дуже швидкими рухами лопатки перемішайте яєчну масу, ніби готуєте скрембл. Зупиніться, щоб яйця утворили однорідний шар-млинець.
- Коли низ омлету схопиться, а верх ще буде рідкуватим, лопаткою згорніть омлет у конверт або рол і викладіть на тарілку. Він не буде сирим. За кілька хвилин, що минуть від згортання, омлет "дійде" до потрібної кондиції – ніжної та кремової.
- Готову страву притрусіть тертим пармезаном, прикрасьте хамоном чи нарізаним лососем і подавайте.