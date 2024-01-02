Как сохранить свежесть хлеба до трех недель: полезный лайфхак с ТикТок

В современном ритме жизни, когда время является одним из самых ценных ресурсов, важно находить эффективные способы хранения продуктов. Именно поэтому необходимо узнать лайфхак, благодаря которому на столе всегда будет свежий хлеб.

Хлеб лучше всего подходит сразу после покупки в пекарне, когда он еще свежий и хрустящий, однако на такую покупку не всегда есть время. Впрочем, есть способ сохранить свежесть хлеба так, чтобы он радовал нас вкусом и ароматом в течение длительного времени.

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В чем секрет долгого хранения хлеба

Здесь на помощь приходит тикток-блогерша по имени Саммар. Женщина показала свой способ сохранения хлеба свежим до 3 недель. Оказывается, его следует хранить в микроволновке.

Люди считают меня безумной, когда приходят ко мне домой и видят, где я держу свой хлеб. Микроволновая печь продолжает свежесть хлеба вдвое,

– объясняет Саммар, показывая хлеб, который стоит там полторы недели.

Интересные советы по сохранению хлеба / Фото unsplash

Подобно хлебнице, микроволновка не пропускает воздух и не изменяет температуру и влажность, поэтому ваш хлеб не черствеет. Микроволновая печь также защищает от мух и предотвращает оседание на ней пыли, которая также может оседать болезнетворные микроорганизмы на вашем хлебе, что нежелательно.

Где еще можно хранить хлеб

Лучше всего хранить хлеб при комнатной температуре в темном, сухом и прохладном месте, например в амбаре, ящике или хлебнице. Лучше всего держать его закрытым в оригинальной упаковке, поскольку это поможет сохранить его влажность.

Храните хлеб подальше от плиты, холодильника или других мест вблизи источников тепла. Не стоит хранить хлеб в холодильнике, он станет гораздо менее вкусным, поскольку низкие температуры приведут к перекристаллизации крахмала в вашем хлебе и потере влаги.

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