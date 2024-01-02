Хлеб лучше всего подходит сразу после покупки в пекарне, когда он еще свежий и хрустящий, однако на такую покупку не всегда есть время. Впрочем, есть способ сохранить свежесть хлеба так, чтобы он радовал нас вкусом и ароматом в течение длительного времени.

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В чем секрет долгого хранения хлеба

Здесь на помощь приходит тикток-блогерша по имени Саммар. Женщина показала свой способ сохранения хлеба свежим до 3 недель. Оказывается, его следует хранить в микроволновке.

Люди считают меня безумной, когда приходят ко мне домой и видят, где я держу свой хлеб. Микроволновая печь продолжает свежесть хлеба вдвое,

– объясняет Саммар, показывая хлеб, который стоит там полторы недели.

Интересные советы по сохранению хлеба / Фото unsplash

Подобно хлебнице, микроволновка не пропускает воздух и не изменяет температуру и влажность, поэтому ваш хлеб не черствеет. Микроволновая печь также защищает от мух и предотвращает оседание на ней пыли, которая также может оседать болезнетворные микроорганизмы на вашем хлебе, что нежелательно.

Где еще можно хранить хлеб

Лучше всего хранить хлеб при комнатной температуре в темном, сухом и прохладном месте, например в амбаре, ящике или хлебнице. Лучше всего держать его закрытым в оригинальной упаковке, поскольку это поможет сохранить его влажность.

Храните хлеб подальше от плиты, холодильника или других мест вблизи источников тепла. Не стоит хранить хлеб в холодильнике, он станет гораздо менее вкусным, поскольку низкие температуры приведут к перекристаллизации крахмала в вашем хлебе и потере влаги.

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