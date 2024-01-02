Хліб найкраще смакує відразу після покупки в пекарні, коли він ще свіжий і хрусткий, проте на таку покупку не завжди є час. Втім, є спосіб зберегти свіжість хліба так, щоб він тішив нас смаком і ароматом впродовж тривалого часу.

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У чому секрет довгого зберігання хліба

Тут на допомогу приходить тікток-блогерка на ім'я Саммар. Жінка показала свій спосіб збереження хліба свіжим до 3 тижнів. Виявляється, його варто зберігати в мікрохвильовці.

Люди вважають мене божевільною, коли приходять до мене додому й бачать, де я тримаю свій хліб. Мікрохвильова піч продовжує свіжість хліба вдвічі,

– пояснює Саммар, показуючи хлібину, яка стоїть там півтора тижня.

Цікаві поради для збереження хліба / Фото unsplash

Подібно до хлібниці, мікрохвильова піч не пропускає повітря та не змінює температуру та вологість, тому ваш хліб не черствіє. Мікрохвильова піч також захищає від мух і запобігає осіданню на ній пилу, який також може осідати хвороботворні мікроорганізми на вашому хлібі, що небажано.

Де ще можна зберігати хліб

Найкраще зберігати хліб при кімнатній температурі в темному, сухому та прохолодному місці, наприклад у коморі, шухляді чи хлібниці. Найкраще тримати його закритим в оригінальній упаковці, оскільки це допоможе зберегти його вологість.

Зберігайте хліб подалі від плити, холодильника чи інших місць поблизу джерел тепла. Не варто зберігати хліб у холодильнику, він стане набагато менш смачним, оскільки низькі температури призведуть до перекристалізації крохмалю у вашому хлібі та втрати вологи.

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