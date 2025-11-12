Правильне зберігання продуктів – це гарантія збереження не лише їхнього смаку, а й безпеки. Які є поширені помилки у зберіганні яєць – розповідає 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens.

Які є поширені помилки у зберіганні яєць?

Чого точно не варто робити – мити яйця. Адже так ви змиєте захисну плівку, і продукт стане вразливим до бактерій. Також не варто зберігати яйця на дверцятах холодильника. Там невідповідна температура, яка часто змінюється через відкривання, тому яйця легко можуть зіпсуватися.

Яйця важливо правильно зберігати / Фото Freepik

Окрім того, "сусіди" з сильним запахом для яєць не бажані, адже вони легко вбирають аромати. Навряд чи вам сподобається, якщо страва матиме зовсім неочікуваний запах.

Найкраще спростити собі життя та дотримуватися одного правила: яйця треба зберігати на середній полиці холодильника у відповідній упаковці – тоді їхній свіжості нічого не загрожуватиме, радить портал The Times of India.

