Лук – тот ингредиент, который есть в каждом доме. К сожалению, ответ на вопрос о его хранении не является простым. Все зависит от нескольких факторов.

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Как хранить целый лук

Целый лук не обязательно хранить в холодильнике. Холодильник – это холодная и влажная среда, которая может привести к размягчению и порче лука. Лучше всего хранить целый лук в темном, прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте.

Замечательный овощ / Фото unsplash

Как хранить нарезанный лук

Вы можете хранить нарезанный лук в герметичном контейнере или полиэтиленовом пакете в холодильнике. Но убедитесь, что используете его в течение пяти – семи дней.

Можно ли заморозить лук

Мы не рекомендуем замораживать целый лук, поскольку он станет очень жестким и будет плохо размораживаться. Впрочем, аргументов против замораживания нарезанного лука нет.

Каждый раз, когда в рецепте нужна половина луковицы, нарежьте ее целиком. Поместите то, что вы не используете, в герметичный полиэтиленовый пакет. Убедившись, что выдавили как можно больше воздуха, затем закройте его и положите в морозильную камеру.

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