Вы наливали масло неправильно: каждая бутылка имеет функцию, которая значительно облегчает жизнь

Когда вы покупаете бутылку масла, она обычно имеет язычок, за который надо потянуть, чтобы открыть. Можно подумать, что это просто еще один способ сохранить продукт свежим, но все совсем не так.

Вкладка на самом деле помогает сделать жизнь намного проще. Недавно в сети завирусилось видео этого гениального лайфхака.

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Как правильно наливать масло

Вкладка в бутылке на самом деле имеет очень умную функцию – она позволяет контролировать количество масла, которое вы используете. Если вы годами выбрасывали ее в мусорку, сейчас пришло время остановиться.

"Вы когда-нибудь задумывались, для чего нужны пластиковые фиксаторы на бутылках с маслом? Снимите фиксатор на бутылке, переверните и поместите обратно. Это помогает контролировать количество масла, что выливается", – говорится в сообщении.

Смотрите, как пользоваться вкладкой в бутылке с маслом: видео

Видео понравилось почти 5 тысячам человек – они были поражены этой техникой:

"Я делаю это, и это меняет правила игры. Оно никогда не выпадает из бутылки или в бутылку, как думают некоторые люди. Это предотвращает загрязнение бутылки. Поток масла стало контролировать значительно легче";

"Подождите! Что?";

"Отличная идея – я собираюсь это сделать в следующий раз, когда получу бутылку с такой вкладкой".

Несмотря на ряд одобрительных комментариев, некоторые скептики поставили под сомнение надежность лайфхака. Они волнуются из-за возможности "масляной катастрофы". Однако те, кто уже попробовал этот метод, на него не жалуются.