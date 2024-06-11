Вкладка на самом деле помогает сделать жизнь намного проще. Недавно в сети завирусилось видео этого гениального лайфхака.

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Как правильно наливать масло

Вкладка в бутылке на самом деле имеет очень умную функцию – она позволяет контролировать количество масла, которое вы используете. Если вы годами выбрасывали ее в мусорку, сейчас пришло время остановиться.

"Вы когда-нибудь задумывались, для чего нужны пластиковые фиксаторы на бутылках с маслом? Снимите фиксатор на бутылке, переверните и поместите обратно. Это помогает контролировать количество масла, что выливается", – говорится в сообщении.

Смотрите, как пользоваться вкладкой в бутылке с маслом: видео

Видео понравилось почти 5 тысячам человек – они были поражены этой техникой:

"Я делаю это, и это меняет правила игры. Оно никогда не выпадает из бутылки или в бутылку, как думают некоторые люди. Это предотвращает загрязнение бутылки. Поток масла стало контролировать значительно легче";

"Подождите! Что?";

"Отличная идея – я собираюсь это сделать в следующий раз, когда получу бутылку с такой вкладкой".

Несмотря на ряд одобрительных комментариев, некоторые скептики поставили под сомнение надежность лайфхака. Они волнуются из-за возможности "масляной катастрофы". Однако те, кто уже попробовал этот метод, на него не жалуются.