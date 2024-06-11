Вкладка насправді допомагає зробити життя набагато простішим. Нещодавно у мережі завірусилося відео цього геніального лайфхаку.

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Як правильно наливати олію

Вкладка у пляшці насправді має дуже розумну функцію – вона дозволяє контролювати кількість олії, яку ви використовуєте. Якщо ви роками викидали її у смітник, зараз настав час зупинитися.

"Ви коли-небудь замислювалися, для чого потрібні пластикові фіксатори на пляшках з олією? Зніміть фіксатор на пляшці, переверніть і помістіть назад. Це допомагає контролювати кількість олії, що виливається", – мовиться у дописі.

Дивіться, як користуватися вкладкою в пляшці з олією: відео

Відео вподобали майже 5 тисяч людей – вони були вражені цією технікою:

"Я роблю це, і це змінює правила гри. Воно ніколи не впадає з пляшки чи в пляшку, як думають деякі люди. Це запобігає забрудненню пляшки. Потік олії стало контролювати значно легше";

"Зачекайте! Що?";

"Чудова ідея – я збираюся це зробити наступного разу, коли отримаю пляшку з такою вкладкою".

Попри низку схвальних коментарів, деякі скептики поставили під сумнів надійність лайфхаку. Вони хвилюються через можливість "олійної катастрофи". Проте ті, хто вже спробував цей метод, на нього не нарікають.