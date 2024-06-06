Ваша жизнь разделится на до и после: как на самом деле нужно тереть сыр на терке

Тайла известна в тиктоке своими жизненными советами по уборке и воспитанию детей. Однако именно ее недавнее видео о натирании сыра по-настоящему привлекло внимание подписчиков.
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Как надо натирать сыр
Ролик девушки собрал более 71 тысячи лайков.
"Всю свою жизнь я натираю сыр вот так", – сказала Тайла.
Натирайте сыр правильно / Фото Unsplash
На кадрах видно, как 23-летняя девушка использует терку для сыра вертикально. Она отметила, что это неправильно. Затем Тайла продемонстрировала правильный способ, положив терку на бок
"Но, видимо, это правильный способ. Так намного легче. И он собирается в середине терки. Так легче транспортировать сыр", – добавила девушка.
"23 года жизни и я никогда этого не знала?" – говорится в подписи к ролику.
Лайфхак с теркой для сыра поразил пользователей тиктока. Многие из них поспешили в раздел комментариев, чтобы признаться в собственных кулинарных промахах.
- "Завтра 27, а я и не знал",
- "Я убежден, что ничего не делал правильно",
- "Что за решение с теркой?",
- "Почему я сам не додумался до этого?",
- "А еще есть я, который ленится тереть его и покупает тертый сыр",
- "Это еще больше хлопот, покупайте уже готовый тертый сыр".