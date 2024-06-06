Ваше життя розділиться на до та після: як насправді потрібно терти сир на тертці

Тайла відома у тіктоці своїми життєвими порадами щодо прибирання та виховання дітей. Однак саме нещодавнє її відео про натирання сиру по-справжньому привернуло увагу підписників.
Буде цікаво Ви робили це неправильно: де насправді потрібно зберігати картоплю
Як треба натирати сир
Ролик дівчини зібрав понад 71 тисячу вподобань.
"Все своє життя я натираю сир ось так", – промовила Тайла.
Натирайте сир правильно / Фото Unsplash
На кадрах видно, як 23-річна дівчина використовує тертку для сиру вертикально. Вона зазначила, що це неправильно. Потім Тайла продемонструвала правильний спосіб, поклавши тертку на бік
"Але, мабуть, це правильний спосіб. Так набагато легше. І він збирається в середині терки. Так легше транспортувати сир", – додала дівчина.
"23 роки життя і я ніколи цього не знала?" – мовиться у підписі до ролика.
Лайфхак з теркою для сиру вразив користувачів тіктока. Багато з них поспішили до розділу коментарів, щоб зізнатися у власних кулінарних промахах:
- "Завтра 27, а я й не знав",
- "Я переконаний, що нічого не робив правильно",
- "Що за рішення з теркою?",
- "Чому я сам не додумався до цього?",
- "А ще є я, який лінується терти його і купує тертий сир",
- "Це ще більше клопоту, купуйте вже готовий тертий сир".