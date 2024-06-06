Ваше життя розділиться на до та після: як насправді потрібно терти сир на тертці

Тайла відома у тіктоці своїми життєвими порадами щодо прибирання та виховання дітей. Однак саме нещодавнє її відео про натирання сиру по-справжньому привернуло увагу підписників.

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Як треба натирати сир

Ролик дівчини зібрав понад 71 тисячу вподобань.

"Все своє життя я натираю сир ось так", – промовила Тайла.



Натирайте сир правильно / Фото Unsplash

На кадрах видно, як 23-річна дівчина використовує тертку для сиру вертикально. Вона зазначила, що це неправильно. Потім Тайла продемонструвала правильний спосіб, поклавши тертку на бік

"Але, мабуть, це правильний спосіб. Так набагато легше. І він збирається в середині терки. Так легше транспортувати сир", – додала дівчина.

"23 роки життя і я ніколи цього не знала?" – мовиться у підписі до ролика.

Лайфхак з теркою для сиру вразив користувачів тіктока. Багато з них поспішили до розділу коментарів, щоб зізнатися у власних кулінарних промахах: