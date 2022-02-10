Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями в фейсбуке ценными советами по правильному приготовлению длиннозернистого риса.

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Как правильно отварить рис

Возьмите 100 граммов пропаренного длиннозернистого риса и залейте его 200 миллилитрами воды.

Отправьте кастрюлю на большой огонь. Через 5 минут выключите огонь, накройте кастрюлю чистым полотенцем. Оставьте рис на 20 – 30 минут.

Как отметил в видео Евгений, остатки воды в рисе – это не катастрофа, ее просто нужно слить.

Важный момент! Чтобы отварить круглозернистый рис, уменьшите время на 5 минут, а для нешлифованного – увеличьте на 15 минут.

Следуйте нескольким точным советам от шеф-повара – и вы уже не будете переживать, что он пересохнет, пригорит или разварится.

Пусть будет вкусно!

Текст публикации Евгения Клопотенко:

Как варить рис. Инструкция для тех, кто боится, что он пересохнет, пригорит или станет размазней. 100 г риса (пропаренный длиннозернистый – топ для этого метода) заливаете 200 мл воды, ставите на большой огонь и ждете 5 минут. Когда рис закипит, накрываете его полотенцем, выключаете огонь и оставляете минут на 20 – 30. Рис сам себя приготовит. Если вдруг останется лишняя вода, то просто слейте ее. Йеп, так можно было. Готовить просто учу на своем онлайн-курсе Симпл Кукинг. Он для тех, кто не знает, что гречку вообще не нужно варить и что в омлет лучше не добавлять молоко.