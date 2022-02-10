Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами у фейсбуці цінними порадами щодо правильного приготування довгозернистого рису.

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Як правильно відварити рис

Візьміть 100 грамів пропареного довгозернистого рису та залийте його 200 мілілітрами води.

Відправте каструлю на великий вогонь. Через 5 хвилин вимкніть вогонь, накрийте каструлю чистим рушником. Залишіть рис на 20 – 30 хвилин.

Як відзначив, у відео, Євген, залишки води у рисі – це не катастрофа, її просто потрібно злити.

Важливий момент! Щоб відварити круглозернистий рис, зменште час на 5 хвилин, а для нешліфованого – збільшіть на 15 хвилин.

Дотримуйтеся кількох влучних порад від шеф-кухаря і ви вже не переживатимете, що він пересохне, пригорить чи розвариться.

Нехай смакує!

Текст публікації Євгена Клопотенка:

Як варити рис. Інструкція для тих, хто боїться, що він пересохне, пригорить чи стане розмазнею. 100г рису (пропарений довгозернистий - топ для цього методу) заливаєте 200мл води, ставите на великий вогонь і чекаєте 5 хвилин. Коли рис закипить, то накриваєте його рушником, вимикаєте вогонь та залишаєте хвилин на 20-30. Рис сам себе приготує. Якщо там раптом залишиться зайва вода, то просто злийте її. Йєп, так можна було. Готувати просто вчу на своєму онлайн-курсі Сімпл Кукінг. Він для тих, хто не знає, що гречку взагалі не треба варити і що до омлету краще не додавати молоко.