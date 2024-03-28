Невозможно представить себе сладкую и ароматную пасху без обязательно ингредиента – изюма. Нужно ли его мыть и как правильно подготовить прежде чем добавлять в пасху?

Интересно Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ "Водный Мир"

Как сделать изюм мягким

Замочите изюм в воде или небольшом количестве лимонного сока примерно на 30 – 40 минут. Когда-то было популярно ошпаривать изюм кипятком, что значительно сокращало время восстановления мягкости, но под воздействием температуры некоторые ценные ингредиенты, содержащиеся в них, могут разлагаться. Поэтому, если вы никуда не спешите, лучше выбрать раствор без дополнительной термической обработки.

Такой рыхлый и вкусный / unsplash

В чем замочить изюм

Обычно изюм замачивают в воде, однако иногда можно выбрать молоко или чай. Также популярность имеет "пьяный изюм", то есть замоченный в коньяке или в чистой водке. Помните, что изюм сам по себе достаточно сладкий, поэтому лучше не замачивать его в сладких соках или ароматизированных ликерах.

Когда добавлять изюм в пасху

Когда тесто подросло вдвое, добавьте к нему цедру и изюм с цукатами.

Важные детали: что нельзя добавлять в пасху.