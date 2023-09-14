Зачем в аджике добавляют масло: вот что нужно сделать для приготовления идеальной закрутки
Аджика – это острая грузинская приправа или соус, которая производится из острого перца, специй, помидоров и других ингредиентов. У нее особый вкус, поэтому важно знать, как правильно ее готовить.
Аджика используется как соус для мяса или рыбы. Она придает блюдам интенсивный острый вкус и аромат. Аджика может быть использована даже в качестве маринада для приготовления мяса. 24 Канал рассказывает о секретах приготовления этого популярного соуса.
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Для чего использовать масло
Масло также помогает сохранить аджику, продлевая срок его использования. Она создает защитный слой, который предотвращает доступ воздуха, что может вызвать порчу закрутки.
Что еще стоит добавить в аджике
Каждый ингредиент влияет на вкус аджики, поэтому следует соблюдать осторожность.
– корень хрена, он придает остроту и аромату;
– кориандр, добавление небольшого количества молотого кориандра может придать блюду более глубокий вкус;
– гранулированная горчица.
Рецепт может изменяться в зависимости от ваших собственных предпочтений и того, какого вкуса вы хотите достичь.Узнайте также, как правильно закрывать сок на зиму. Тут